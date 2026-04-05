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Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, domenica 5 aprile 2026: le previsioni segno per segno

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Giovanni Macchi
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Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 5 aprile 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 5 aprile2026:

Ariete

Cari Ariete, siete più strategici. Nel lavoro una decisione presa con calma vi porterà vantaggio. In amore, meno impulsività e più ascolto migliorano il rapporto.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, giornata produttiva. Nel lavoro riuscite a portare avanti progetti importanti. In amore, stabilità e gesti concreti rafforzano il legame.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio vi rende brillanti. Nel lavoro trovate soluzioni intelligenti, ma evitate distrazioni. In amore, chiarezza e coerenza sono fondamentali.

Cancro

Cari Cancro, la Luna vi invita alla calma. Nel lavoro non fatevi coinvolgere troppo dalle tensioni esterne. In amore, un gesto semplice può rafforzare molto il rapporto.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 5 aprile 2026), energia in crescita. Nel lavoro potete ottenere risultati, ma serve costanza. In amore, passione sì, ma anche comprensione reciproca.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
Vergine

Cari Vergine, giornata concreta e produttiva. Nel lavoro chiudete questioni aperte. In amore, lasciate spazio alla spontaneità e alla leggerezza.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere favorisce equilibrio. Nel lavoro riuscite a gestire situazioni delicate. In amore, un chiarimento porta serenità.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, intuito forte. Nel lavoro una mossa strategica può fare la differenza. In amore, emozioni intense ma più controllate.

Sagittario

Cari Sagittario, desiderio di cambiamento. Nel lavoro nuove idee si affacciano. In amore, sincerità e spontaneità migliorano i rapporti.

Capricorno 

Cari amici dei Capricorno, determinazione e concretezza. Nel lavoro progressi solidi. In amore, piccoli gesti rafforzano il legame.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 5 aprile 2026), creatività e intuizione. Nel lavoro soluzioni originali. In amore, serve più presenza e chiarezza.

Pesci

Cari Pesci, sensibilità e intuizione. Nel lavoro seguite le vostre sensazioni. In amore, dolcezza e profondità rendono speciale la giornata.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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