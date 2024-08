Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 5 agosto 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 5 agosto2024:

Ariete

Cari Ariete, bello questo cielo per i sentimenti! Se avete la persona giusta al vostro fianco è possibile progettare qualcosa di importante entro l’autunno.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la stanchezza sul lavoro incomincia a farsi sentire… Dovreste imparare a delegare e fidarvi maggiormente degli altri. Così facendo riuscireste a riposare anche voi.

Gemelli

Cari Gemelli, in ambito lavorativo le novità non mancheranno di certo. Se recentemente siete stati coinvolti in un nuovo progetto portate avanti la trattativa ma attenzione ai cavilli burocratici.

Cancro

Cari Cancro, belle stelle per chi si vuole bene, il vostro animo sensibile non passerà di certo inosservato. Se siete soli, farete bene a guardarvi attorno!

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 5 agosto 2024), la vostra determinazione vi spinge a dare sempre il massimo, cosa che a lavoro è particolarmente apprezzata e vi pone in un’ottima luce con capi e referenti. Avanti così!

Vergine

Cari Vergine, stelle interessanti per chi ha da poco conosciuto una persona, potrebbe essere quella giusta… Nelle prossime ore avrete voglia di innamorarvi e mettervi in gioco, sarà la volta giusta?

Bilancia

Cari Bilancia, siete decisamente più tranquilli rispetto a qualche giorno fa. Oggi eventuali dissapori verranno svelati alleggerendo ulteriormente il vostro essere.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, cielo intrigante per il cuore. Se siete single non fatevi scappare l’occasione di conoscere una persona carina, novità nell’aria.

Sagittario

Cari Sagittario, se da poco avete iniziato una nuova attività, state ancora sondando il terreno. Datevi il giusto tempo. In queste ore vi sentite come se tutto si stia sistemando. Pronti a ripartire da zero.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, stelle interessanti per i nuovi amori, forse dietro un’amicizia in realtà c’è dell’altro. Favoriti i contatti con altre città.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 5 agosto 2024), nelle prossime ore qualche malumore di troppo potrebbe minare la vostra tranquillità, cercate di non alimentare inutili polemiche. Recupero già da questa sera.

Pesci

Cari Pesci, cielo decisamente promettente per l’amore. Favoriti i nuovi incontri ma se avete già una persona nel cuore non esitate a mostrarle i vostri sentimenti.