Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 4 novembre 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 4 novembre2025:

Ariete

Cari Ariete, questa settimana siete decisamente tra i protagonisti dello zodiaco anche per via di questa bella energia interiore che vi rende sempre combattivi e determinati in tutto ciò che fate.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, cielo che riporta l’armonia nella vostra vita e che vi rende particolarmente concilianti e affabili con le altre persone.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio premia la vostra capacità di comunicazione, anche se ci sono ancora questioni in sospeso che dovrebbero essere risolte con più decisione. Per quanto riguarda il lavoro, sarebbe meglio cercare di non strafare e di non pretendere troppo da voi stessi.

Cancro

Cari Cancro, la luna vi rende particolarmente sensibili ma vi espone anche al giudizio degli altri. Per quanto riguarda il lavoro, un progetto che sembrava inizialmente irrealizzabile, potrebbe diventare concreto e attuabile.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 4 novembre 2025), potrete ritrovare una certa forza interiore che vi spingerà ad essere più attivi e più diretti nei confronti degli altri.

Vergine

Cari Vergine, questo è il momento di pianificare per bene il vostro futuro e di capire quali sono le cose che non volete più fare e quali quelle che volete portare avanti.

Bilancia

Cari Bilancia, queste stelle favoriscono la comunicazione e vi rendono particolarmente incisivi nella maniera di esporre le vostre idee e le vostre convinzioni.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, in questo momento siete al centro dell’attenzione da parte delle stelle. Siete più affascinanti e suadenti che mai.

Sagittario

Cari Sagittario, queste stelle vi spingono anche a dare di più e ad osare maggiormente anche laddove prima non avete mai sperato di fare.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, state vivendo una fase di crescita a livello individuale. Anche gli ultimi eventi che sono accaduti di recente vi hanno rafforzato e non vi hanno di certo ridimensionato.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 4 novembre 2025), nel lavoro ci sono tutte le condizioni per costruire nuove alleanze o nuove collaborazioni.

Pesci

Cari Pesci, la Luna risveglia il vostro lato sognante. Se avete accanto la persona giusta, potreste vivere dei momenti veramente emozionanti e coinvolgenti.