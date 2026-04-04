Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 4 aprile 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 4 aprile2026:

Ariete

Cari Ariete, Marte vi rende energici, ma oggi vi invita a non sprecare forza. Nel lavoro, meglio osservare una situazione prima di intervenire: c’è qualcosa che ancora non è chiaro. In amore, un chiarimento sincero può risolvere una tensione recente, ma serve calma.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere vi accompagna con dolcezza. Nel lavoro la stabilità cresce e vi sentite più sicuri delle vostre scelte. In amore, il bisogno di concretezza si unisce a un desiderio di profondità: cercate qualcosa di più vero, non solo rassicurante.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio agita la mente ma apre nuove prospettive. Nel lavoro potrebbero arrivare informazioni utili per cambiare direzione. In amore, attenzione alle parole: ciò che dite oggi può avere un effetto duraturo.

Cancro

Cari Cancro, la Luna vi rende particolarmente sensibili. Nel lavoro cercate di non assorbire le tensioni altrui. In amore, invece, è una giornata importante per avvicinarsi a chi conta davvero: una parola può sciogliere un blocco emotivo.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 4 aprile 2026), il Sole vi dona presenza e sicurezza. Nel lavoro siete osservati e apprezzati, ma serve misura. In amore la passione è viva, ma attenzione a non voler sempre avere il controllo della situazione.

Vergine

Cari Vergine, Saturno vi aiuta a essere concreti e lucidi. Nel lavoro riuscite a mettere ordine dove c’era confusione. In amore, però, lasciate spazio anche alle emozioni spontanee: non tutto deve essere previsto.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere porta desiderio di equilibrio. Nel lavoro siete chiamati a prendere una posizione più chiara. In amore un confronto sincero può cambiare il corso di una relazione.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone amplifica intuito e profondità. Nel lavoro riuscite a capire dinamiche nascoste. In amore, emozioni intense: è il momento di essere autentici, senza difese.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove stimola il bisogno di cambiamento. Nel lavoro nuove idee si affacciano, ma vanno sviluppate con calma. In amore cercate libertà, ma anche verità: non accettate più situazioni ambigue.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Saturno rafforza la vostra determinazione. Nel lavoro piccoli risultati consolidano un percorso importante. In amore serve più apertura: qualcuno aspetta un vostro segnale.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 4 aprile 2026), Urano porta intuizioni improvvise. Nel lavoro una vostra idea può fare la differenza. In amore attenzione alla distanza emotiva: spiegate cosa provate.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno vi rende profondi e sensibili. Nel lavoro seguite l’intuito, può guidarvi bene. In amore dolcezza e consapevolezza rendono il legame più forte.