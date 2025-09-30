Icona app
Ultimo aggiornamento ore 08:10
Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, martedì 30 settembre 2025: le previsioni segno per segno

di Giovanni Macchi
Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 30 settembre 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 30 settembre2025:

Ariete

Cari Ariete, l’autunno ti accende di nuove passioni! Marte ti dona grinta, ma anche il coraggio di affrontare vecchie sfide. In amore il cuore batte più forte: una scintilla può diventare fuoco in pochi giorni. Sul lavoro arrivano notizie che aprono strade impreviste. Energia fisica in crescita: perfetto per iniziare un nuovo sport o rimetterti in forma.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la tua stagione interiore sta cambiando: le stelle ti spingono a lasciar andare ciò che non ti serve più. Venere ti protegge e regala dolcezza ai rapporti di coppia, mentre i single possono vivere un incontro importante in un contesto insolito. Sul lavoro, pazienza e metodo portano risultati solidi.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio, tuo alleato, illumina la mente: idee brillanti e tanta voglia di comunicare. Settimana di inviti, messaggi, contatti utili. In amore, flirt e giochi di seduzione ti rendono protagonista. Sul lavoro, una collaborazione può nascere quasi per caso e rivelarsi fortunata.

Cancro

Cari Cancro, Luna generosa ti porta emozioni intense: il cuore è protagonista. È il momento di chiarire, perdonare, riavvicinarsi. Sul lavoro piccole soddisfazioni ti danno più fiducia. Cura il corpo: massaggi, acque termali o semplicemente passeggiate al sole ti rigenerano.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 30 settembre 2025), il Sole torna a illuminare i tuoi progetti: sei il re della giungla, pronto a riprendere il comando. In amore, la passione si accende di nuovo e puoi vivere momenti memorabili. Sul lavoro, nuove responsabilità ti mettono alla prova ma ti regalano anche riconoscimenti.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
Vergine

Cari Vergine, settimana pratica e costruttiva: sistemare, riordinare, mettere a posto diventa quasi terapeutico. In amore puoi risolvere incomprensioni e ritrovare armonia. Sul lavoro ottime possibilità di firmare accordi o concludere trattative. Cura l’alimentazione: piccole attenzioni fanno grande differenza.

Bilancia

Cari Bilancia, la tua eleganza naturale brilla più del solito: tutti ti cercano, tutti ti vogliono. Venere ti regala fascino e dolcezza, perfetti per nuovi incontri o per dare nuova linfa a un rapporto stabile. Sul lavoro diplomazia e intuizione ti aiutano a mediare e trovare soluzioni vincenti.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, settimana di grandi trasformazioni: sei pronto a lasciare il vecchio per accogliere il nuovo. In amore, passione intensa: incontri magnetici e attrazioni travolgenti. Sul lavoro, grande forza interiore per affrontare sfide impegnative. Ottimo momento per iniziare percorsi di crescita personale.

Sagittario

Cari Sagittario, spirito d’avventura al massimo: le stelle ti spingono a viaggiare, esplorare, imparare. In amore, incontri in luoghi lontani o fuori dalla routine. Sul lavoro, nuove prospettive che aprono la mente. Segui l’istinto e non temere di cambiare rotta: il futuro è dalla tua parte.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, tempo di bilanci e di decisioni importanti. Le stelle ti spingono a guardare avanti con determinazione. In amore, più calore e disponibilità sciolgono eventuali freddezze. Sul lavoro arrivano conferme, riconoscimenti, forse anche un premio. Energia stabile: perfetta per pianificare a lungo termine.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 30 settembre 2025), fase di rinascita: vuoi rivoluzionare qualcosa nella tua vita, e le stelle ti sostengono. In amore, desiderio di libertà ma anche di autenticità: chi ti ama saprà seguirti. Sul lavoro, idee innovative possono aprire nuove porte. Creatività al top.

Pesci

Cari Pesci, settimana di sogni e intuizioni potenti: segui il cuore e l’istinto, ti guideranno bene. In amore, tempo di emozioni profonde e dichiarazioni sincere. Sul lavoro, la fantasia diventa risorsa: usa la tua sensibilità per trovare soluzioni nuove. Giornate ideali per meditazione, arte, musica.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
