Oroscopo Branko oggi 30 ottobre 2019 | Previsioni del giorno, segno per segno

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, 30 ottobre 2019? L’astrologo ha consultato le stelle per noi, e come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 30 ottobre 2019:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, secondo l’oroscopo di Branko oggi la Luna si sposta in Sagittario e vi rende molto più sicuri di voi stessi. Approfittate di questa giornata positiva per organizzare viaggi e avventure sentimentali, ma anche sul lavoro avrete l’opportunità di fare qualcosa di straordinario. In questi ultimi giorni di ottobre sarete in grado di dare il meglio di voi stessi.

L’OROSCOPO DI OGGI DI TPI

Toro

Cari Toro, nonostante sia solo mercoledì molti di voi inizieranno ad accusare una certa stanchezza. Soprattutto coloro che hanno speso gran parte della loro energia in collaborazioni di lavoro, al momento poco fruttuose. La Luna in Scorpione di ieri vi ha costretti a fare qualche passo indietro, oggi in Sagittario vi invita ad agire ancora con cautela. Favorite l’arte e la creatività.

Gemelli

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Branko oggi dovete stare particolarmente attenti alla vostra salute. Molti di voi, infatti, anche a causa della cattiva alimentazione potrebbero avere qualche disturbo intestinale. Per il resto, le stelle sono abbastanza benevole con voi: nessun ostacolo in arrivo sul lavoro, mentre in amore Marte vi rende più sexy che mai. Approfittatene.

Cancro

Cari amici del Cancro, negli ultimi giorni la Luna vi ha chiaramente fatto capire che dovete cambiare atteggiamento se volete raccogliere soddisfazioni nella vostra vita. Saturno oggi non vi fa sconti: dovrete impegnarvi a fondo per ottenere ciò che volete. Sia sul lavoro che in amore. Sarete favoriti nelle trattative e negli affari: buoni guadagni in vista.

TUTTI GLI OROSCOPI

Leone

Cari Leone, nel suo spostarsi da Scorpione a Sagittario la Luna rimane comunque in un segno a voi ostile. In questo mercoledì 30 ottobre, dunque, dovete stare attenti a ciò che fate e soprattutto a quel che dite. In famiglia non mancano problemi e discussioni: vorreste tanto essere felici e spensierati, ma al momento non è così. Avete un gran bisogno degli amici, della loro vicinanza e dei loro consigli. Cercateli.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Vergine

Cari amici della Vergine, l’oroscopo di Branko vi vede stressati più che mai. Già da ieri, in diverse occasioni, avete urlato “Non ce la faccio più”. Tuttavia, il vostro impegno vi ha garantito anche qualche soddisfazione. In più, grazie all’influenza di Mercurio, siete ora capaci di capire se le persone che vi stanno accanto sono valide o no. In caso di risposta negativa, non esitate a escluderle dalla vostra vita.

Bilancia

Cari Bilancia, oggi il cielo vi regala molte opportunità. Nulla di eccezionale, ma con il giusto lavoro e con il vostro solito impegno le soddisfazioni sono a portata di mano. Soprattutto dal punto di vista professionale e degli affari, campi in cui ultimamente non avete brillato. Sfruttate ogni mezzo per far conoscere a più persone possibili le vostre idee. Qualcuno le noterà di certo.

Scorpione

Cari amici dello Scorpione, gli ultimi giorni di ottobre non sono stati per niente banali, per quanto vi riguarda. Le stelle hanno favorito grandissimi cambiamenti nelle relazioni e ve ne accorgerete soprattutto nel mese di novembre. Nell’attesa, godetevi in questa giornata la congiunzione tra Venere e Mercurio: corpo e mente ne usciranno rinvigoriti.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Sagittario

Potrebbero interessarti Oroscopo di oggi mercoledì 30 ottobre 2019: le previsioni delle stelle, segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 30 ottobre 2019 Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 30 ottobre 2019

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di Branko oggi la Luna entra nel vostro segno. Tuttavia, non ne beneficerete così tanto: le stelle si impegnano a rendervi felici in amore. Innamorati, spensierati. Ma siete voi a rifiutare la proposta: non siete per niente interessati a una relazione stabile. Vi dedicate ai flirt e al divertimento, e per adesso vi va bene così.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, negli ultimi giorni avete avuto molti dubbi su alcune vostre scelte. Decisioni difficili, che avete dovuto prendere in brevissimo tempo e che hanno cambiato forse per sempre la vostra vita. Eppure le stelle continuano a pensare che avete fatto la cosa giusta: dunque, guardate avanti senza rimpianti. E se qualcuno sostiene il contrario, sappiate che non lo fa per il vostro bene.

Acquario

Cari Acquario, oggi Branko nel suo oroscopo vi paragona a una partita di rugby. Che all’improvviso può perdere il suo equilibrio e può dare risultati davvero inattesi. Ieri eravate stanchi, nervosi e senza voglia di vedere gente. Oggi, invece, siete un’altra persona: socievole, sorridente, affettuosa. Vivete con entusiasmo la vita sociale: ve lo meritate e ne siete perfettamente consapevoli.

Pesci

Cari amici dei Pesci, l’oroscopo di Branko illumina la vostra giornata soprattutto dal punto di vista degli affari. Continua infatti per voi un periodo economicamente fortunato, ma non vi basta. Giove in Sagittario non vi lascia tranquilli e non vi permette di avere i successi che cercate anche negli altri ambiti, come l’amore. Sappiate aspettare il momento più propizio.

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci