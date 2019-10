Oroscopo oggi: mercoledì 30 ottobre 2019. Le previsioni segno per segno

OROSCOPO OGGI – Tantissimi italiani ogni giorno consultano l’oroscopo del giorno. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata. Ma qual è l’oroscopo di oggi, mercoledì 30 ottobre 2019? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore?

Ecco le previsioni per la giornata di oggi, mercoledì 30 ottobre 2019. L’oroscopo di oggi di TPI:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, questo mercoledì non è una giornata in cui vi sentirete particolarmente in forma. Anzi, gli sforzi dei giorni passati si faranno sentire con qualche indolenzimento e tanta stanchezza. È un buon momento per organizzare un fine settimana fuori e andare a trovare un amico lontano, così ne approfittate per rilassarvi e staccare la testa.

Toro

Cari amici del Toro, l’oroscopo di oggi mercoledì 30 ottobre vi vede affaticati dal punto di vista fisico ma in netta ripresa per quanto riguarda i rapporti personali e, soprattutto, sentimentali. La tempesta dei giorni scorsi è ormai passata e potrete riconciliarvi con il partner. Solo che tocca a voi fare il primo passo.

Gemelli

Cari Gemelli, in ambito lavorativo qualcuno sta provando a giocarvi un brutto tiro. Vorrebbe appropriarsi di un vostro merito, il quale vi è costato anche molta fatica; questo creerà tensioni e discussioni, anche accese ma necessarie. Basta solo che poi non riversiate sul partner il vostro nervosismo, perché non è proprio il caso.

Cancro

Cari amici del Cancro, secondo l’oroscopo di oggi questo mercoledì 30 ottobre sarete sempre alla ricerca di alcune conferme, proprio come nei giorni scorsi. Avete bisogno di sicurezza dal vostro rapporto di coppia, a volte un po’ ballerino, e anche dal lavoro, dove non sempre il vostro impegno viene riconosciuto.

Leone

Cari Leone, finalmente un po’ di pace e tranquillità nel vostro rapporto di coppia. Negli ultimi giorni avete passato tempeste e temporali, quindi ora è il momento di godersi un po’ il sole. Sole che, invece, manca sul posto di lavoro: siete insoddisfatti e poco stimolati.

Vergine

Cari Vergine, l’oroscopo di oggi non è particolarmente positivo. Avete accumulato stress e tensioni, qualcuno vi ha fatto molto arrabbiare ma ora siete più amareggiati che infuriati. Quest’uragano, peraltro, vi ha portato via tante energie. Recupererete nel fine settimana.

Bilancia

Cari Bilancia, è l’amore la cosa più importante in questa fase della vostra vita. Se nei primi mesi dell’anno avete dedicato tutti voi stessi alla realizzazione lavorativa, adesso volete dedicarvi anima e corpo ai sentimenti. I single vedranno il loro cuore tornare a battere all’impazzata.

Scorpione

Cari amici dello Scorpione, state attenti, perché nei prossimi giorni potrebbe presentarsi davanti a voi, in tutta la sua bellezza e novità, un’ottima proposta. E questo è proprio quello che vi serve, dato che negli ultimi mesi avete guardato al futuro con non grande ottimismo. L’amore? Alla grande.

Sagittario

Cari Sagittario, l’oroscopo di oggi è molto positivo, con Luna e Giove nel segno a portarvi grande fortuna. Vivrete una giornata serena a lavoro, mentre fuori dall’ufficio vi attende la passione con il partner e il divertimento dei nuovi incontri se siete single.

Capricorno

Cari Capricorno, Marte dissonante vi spingerà a fare un po’ di pulizia nella vostra vita. Da quanto è che non tagliate i rami secchi? Se la risposta è “tantissimo” vi siete dati la risposta a una domanda che vi perseguita da settimane: come mai il mio giardino non è rigoglioso?

Acquario

Cari Acquario, l’oroscopo di oggi – 30 ottobre 2019 – vi consiglia di andarci piano con le spese. Il vostro quadro economico non è infatti particolarmente florido, quindi il consiglio è di rimandare a momenti migliori qualsiasi tipo di decisione di investimento.

Pesci

Cari amici dei Pesci, ci sono tante novità positive in arrivo. Diversi cambiamenti stanno per rivoluzionare la vostra vita, portandole gioia e serenità. Novembre, in questo senso, sarà il mese della svolta. Intanto, però, state vivendo un piccolo terremoto emotivo: un attimo vi ritrovate a piangete, quello successivo a ridere.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda ottobre 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro il Capricorno, che sta vivendo un periodo magico dal punto di vista lavorativo.

Non dimentichiamoci poi del Leone, che a inizio 2019 è stato eletto segno zodiacale dell’anno: anche in questo mese di ottobre continueranno le soddisfazioni per voi. Per finire invece, e questa è una novità, c’è anche lo Scorpione tra i segni fortunati: in amore siete in netta ripresa, ma adesso dovete fare di tutto per fare meglio anche al lavoro.

