Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 30 marzo 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 30 marzo2026:

Ariete

Cari Ariete, la grinta non manca, ma è meglio usarla con misura. Nel lavoro, ci sono opportunità che richiedono strategia più che forza bruta. In amore, un dialogo aperto e sincero può chiarire tensioni recenti: non rimandate.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, giornata stabile e positiva. Nel lavoro piccoli progressi vi porteranno grandi soddisfazioni nei prossimi giorni. In amore la complicità è forte: momenti di intimità e ascolto reciproco rafforzano i rapporti.

Gemelli

Cari Gemelli, la mente è molto vivace. Nel lavoro potreste trovare nuove soluzioni a problemi recenti. In amore attenzione a non creare malintesi con parole dette di fretta: spiegare chiaramente i propri sentimenti è fondamentale.

Cancro

Cari Cancro, la Luna amplifica le emozioni. Nel lavoro evitate tensioni inutili: concentratevi su ciò che potete controllare. In amore giornata intensa: un gesto di affetto o una parola sincera può migliorare molto l’atmosfera.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 30 marzo 2026), il Sole illumina la vostra energia. Nel lavoro ci sono possibilità di riconoscimenti o risultati concreti. In amore attenzione all’orgoglio: ascoltare chi vi sta accanto è più importante che avere ragione.

Vergine

Cari Vergine, giornata di ordine e chiarezza. Nel lavoro riuscite a sistemare questioni rimaste aperte. In amore lasciate spazio anche alla spontaneità: un gesto inaspettato può sorprendere positivamente il partner.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere favorisce armonia e comprensione. Nel lavoro la diplomazia vi aiuta a superare ostacoli. In amore un dialogo aperto porta serenità e vicinanza emotiva.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone amplifica intuizione e profondità. Nel lavoro le vostre mosse strategiche portano vantaggi concreti. In amore, emozioni forti e profonde: condividere ciò che sentite rafforza i legami.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove stimola voglia di novità. Nel lavoro si aprono spazi per idee originali. In amore, spontaneità e sincerità creano momenti piacevoli e intensi.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Saturno sostiene determinazione e costanza. Nel lavoro progressi concreti confermano il vostro impegno. In amore, piccoli gesti di attenzione rafforzano il legame con chi amate.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 30 marzo 2026), Urano porta intuizioni e soluzioni nuove. Nel lavoro potete distinguervi grazie alla creatività. In amore, serve chiarezza e presenza: le parole contano quanto i gesti.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno amplifica sensibilità e intuito. Nel lavoro una vostra idea può rivelarsi preziosa. In amore dolcezza e maturità emotiva rafforzano i legami: è il momento giusto per avvicinarsi a chi amate.