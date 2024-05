Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 30 maggio 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 30 maggio 2024:

Ariete

Cari Ariete, potrai contare su una meravigliosa Luna che ti infonderà una bella carica di energia e brio. Dovresti approfittarne, organizzando una serata divertente fra amici. Sarà un modo efficace per staccare la spina dai problemi pratici.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, ci sarà un cambio di Luna a dir poco difficile: dovrai fare molta attenzione alla forma fisica, evitare gli strapazzi. Sii prudente, specie se maneggerai oggetti taglianti, alla guida o nel praticare attività fisica.

Gemelli

Cari Gemelli, Venere in aspetto armonico potrebbe suscitare sentimenti inaspettati in qualche Ariete. Sono giorni stimolanti per l’amore. Le coppie di vecchia data potranno approfittarne, per fare progetti importanti.

Cancro

Cari Cancro, nel corso della giornata potrebbe saltare fuori una nuova opportunità di lavoro, forse una trasferta fuori città. Man mano che si avvicinerà la metà di giugno, le stelle ti regaleranno sempre più occasioni interessanti.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 30 maggio 2024), le stelle ti inviteranno a non tirare troppo la corda e intestardirti per difendere le tue posizioni. Se sarà necessario, sarebbe il caso di fare un passo indietro e fare anche una piccola rinuncia.

Vergine

Cari Vergine, queste stelle impongono più attenzione nei confronti della forma fisica. È un buon momento per cominciare una dieta depurativa, magari andando in palestra: ne gioverà la salute.

Bilancia

Cari Bilancia, ci sarà un’incantevole Luna in Pesci che regalerà nuova verve all’amore. Cerca di lasciarti alle spalle le tensioni e la stanchezza degli ultimi giorni e lasciati trasportare dai sentimenti, dall’affetto nei confronti del partner.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la Luna in aspetto ostile potrebbe causare tensioni in famiglia, discussioni accese con le persone vicine: sii prudente. Anche se nel posto di lavoro qualcuno ti può aver fatto arrabbiare.

Sagittario

Cari Sagittario, le stelle ti aiuteranno a chiudere un accordo, una compravendita cominciata nei giorni scorsi. Mercurio, in particolare modo, favorirà i nuovi affari, i contratti, i progetti di lavoro.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Mercurio in dissonanza ti imporrà maggiore cautela con le tue finanze. Potresti aver avuto più spese che guadagni. D’ora in avanti ti converrà diventare più oculato.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 30 maggio 2024), la Luna sarà nel tuo segno: l’astro bianco potrebbe suscitare una strana nostalgia. Sforzati di tenerla sotto controllo e di non lasciarti sopraffare dai pensieri negativi o dalla paura del futuro.

Pesci

Cari Pesci, una splendida Luna piena è come una finestra aperta sul mondo, anche un breve viaggio vi fa trovare amicizie simpatiche e divertenti, vi aiuta a dimenticare le persone antipatiche del vostro ambiente.