Oroscopo Branko oggi 3 dicembre 2019 | Previsioni del giorno, segno per segno

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 3 dicembre 2019? L’astrologo ha consultato le stelle per noi, e come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 3 dicembre 2019:

Ariete

Cari Ariete, è il momento di valutare bene le scelte che avete intrapreso e capire se sono azzeccate o meno. Ci sono infatti problemi non da poco da risolvere, ma voi cercate di darvi da fare e mantenere la calma. Valutate in particolare alcuni investimenti economici. Tensioni in amore e nei rapporti familiari a causa di Venere dissonante. Non vi sentite amati abbastanza.

Toro

Cari amici del Toro, Venere e Luna in aspetto positivo vi rendono particolarmente passionali e con una carica erotica non indifferente, soprattutto per quanto riguarda gli uomini. Tutte le donne, dunque, cadranno ai vostri piedi. Al tempo stesso sarete più attivi e partecipi alla vita domestica, dimostrandovi più presenti nelle faccende di casa e nei rapporti con i figli.

Gemelli

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Branko la giornata di oggi piuttosto umida potrebbe causarvi qualche fastidio a livello fisico, e in particolare respiratorio. Cercate quindi di non stressarvi inutilmente e riposare un po’. Sul lavoro possibili alcuni cali, non siete particolarmente soddisfatti di quello che fate e questo è davvero palese. Iniziate allora a guardarvi intorno. Per fortuna trovate conforto nel vostro partner.

Cancro

Cari amici del Cancro, la Luna in Pesci può causare qualche momento di nervosismo e tensione, per cui mantenete la calma e contate fino a dieci prima di aprir bocca. Se ci sono questioni burocratiche in sospeso o di natura legale, cercate di risolverle il prima possibile, per ritrovare serenità. Venere in opposizione può creare qualche problema all’interno delle coppie.

Leone

Cari Leone, cercate di non sforzarvi troppo praticando sport in maniera eccessiva perché il vostro fisico, già piuttosto debilitato, potrebbe risentirne. D’altronde il quadro astrale non è così positivo, visto che Marte è ostile. Sul lavoro e negli affari testate nuove strade, facendo però molta attenzione a come vi muovete. Non prendete, quindi, decisioni affrettate.

Vergine

Cari amici della Vergine, secondo l’oroscopo di oggi di Branko sia nei rapporti di lavoro che in quelli familiari dovete essere meno sospettosi. Cercate di fidarvi un po’ di più di chi vi circonda, senza essere sempre sospettosi e pensare che il mondo trami contro di voi. Sul piano professionale, potrebbero arrivare nuove interessanti proposte: valutatele bene. Bene in generale l’amore grazie all’influsso positivo di Giove-Venere-Marte.

Bilancia

Cari amici della Bilancia, la Luna in Pesci vi invita ad usare grande cautela sul lavoro, dove potrebbero esserci gravi conflitti con superiori e colleghi, o in amore, se avete avuto discussioni con il partner. Attenzione anche alla salute: possibile qualche acciacco soprattutto a livello osseo. Prendete magari un po’ di calcio.

Scorpione

Cari amici dello Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko l’influenza di Venere vi aiuterà a dare e ottenere il massimo in ogni campo della vostra vita, dal lavoro allo studio, dalla famiglia agli amici. Andate dritti per la vostra strada, perché così saprete che non potrete prendervela con nessuno se le cose non dovessero andare come desideravate. Attenzione alla salute.

Sagittario

Cari Sagittario, la vostra mente è presa da mille dubbi e pensieri, perché non riuscite a trovare la vostra strada e capire cosa volete realmente nella vita. D’altronde non potete pensare di avere sempre idee rivoluzionarie e geniali, ci sta che a volte qualche scelta sia sbagliata. Quadro astrale non positivo, a parte il Sole che vi rende simpatici e gioiosi nei confronti degli altri.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, continua per voi un periodo molto positivo, con l’ingresso di Giove nel segno e in generale un quadro astrale davvero invidiabile. Sul lavoro farete progressi e di conseguenza ne beneficeranno anche le finanze. Se siete in cerca di una storia d’amore, questo può essere il momento più propizio. Favorite anche nuove amicizie.

Acquario

Cari Acquario, l’oroscopo di Branko di oggi sarete particolarmente dolci e romantici, in particolare le donne nate sotto questo segno. Spunta il fatto il primo quarto di Luna, e questo basta per rendervi più sereni e amati. L’uomo Acquario invece vive un periodo pi sottotono e con maggiori incertezze. Puntate molto all’aspetto professionale, ma non trascurate gli affetti.

Pesci

Cari Pesci, la prima Luna di questo dicembre nel vostro segno è davvero spettacolare. Positivi dunque tutti gli aspetti, dal lavoro alla fortuna, dalla passione alle amicizie. Certo non tutto si può avere subito, ma in generale l’ingresso di Giove in Capricorno vi riempie di ottime novità. Approfittatene.

