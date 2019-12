Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 3 dicembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tantissimi italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 3 dicembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, quella di oggi sarà una giornata positiva secondo Paolo Fox, salvo qualche imprevisto sul lavoro, condizionato dal transito di Giove. Forse per voi è diventata dura stare dietro a troppi progetti, i ritmi del lavoro sono peggiorati negli ultimi tempi e questo vi scoraggia, ma non dovete viverla in modo così negativo, dovete soltanto portare pazienza. L’amore procede a gonfie vele e non è intaccato dal malessere della professione. Curate meglio la salute e il fisico in vista del Natale.

TORO

Cari amici del Toro, questo martedì 3 dicembre sarà un tantino sottotono per voi. Secondo Paolo Fox, però, non avete niente da temere, da domani la Luna sarà finalmente dalla vostra parte e le cose torneranno al posto giusto. Dovete soltanto evitare conflitti durante questa giornata, rimandate tutto ciò che potete, anche in amore potrebbe esserci un leggero calo, meglio prendere le distanze e pensare un po’ a se stessi.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari amici dei Gemelli, questa sarà una giornata favorevole per mettere a segno un’iniziativa o per stringere un accorto, la vostra professione ha bisogno di essere rivitalizzata, cercate di non rimandare gli appuntamenti e, anzi, anticipate quelli che vi premono di più. In amore siete decisamente più aperti e disponibili, non perdete l’occasione e prendete di petto la freccia lanciata da Cupido.

CANCRO

Cari amici del Cancro, avvertite una sensazione di malessere in questo periodo e secondo Paolo Fox e l’oroscopo di oggi il nervosismo durerà fino a giovedì, condizionando le vostre giornate e il vostro da farsi. Il lavoro influenza la vostra emotività, forse perché siete insoddisfatti, ma non è questo il momento per grandi cambiamenti. In amore dovreste essere un po’ più disponibili, potreste anche rispolverare una vecchia fiamma o riavvicinarvi con chi avete interrotto i rapporti di recente. L’esito dipende dalla vostra intenzione.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Cari Leone, secondo Paolo Fox questa sarà una giornata complicata che scatenerà il vostro nervosismo, anche a causa della Luna contraria. Vedrete che le cose andranno meglio da domani, cercate di limitare il danno e rimandate le decisioni importanti. Potreste avere qualche problema anche in amore, cercate di risolverlo entro il fine settimana e vedrete che almeno da quel punto di vista potrete tirare un sospiro di sollievo.

Potrebbero interessarti Oroscopo Branko oggi, martedì 3 dicembre 2019: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox dicembre 2019: le previsioni del mese segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 3 dicembre 2019

VERGINE

Cari Vergine, l’oroscopo di Paolo Fox sottolinea per voi una giornata positiva. Da oggi, imparerete a sfruttare a vostro vantaggio alcune situazioni che potranno garantirvi un supporto economico per il futuro. Evitate di rimandare al domani quello che può essere fatto oggi. Anche in amore, ad esempio, se avete questioni in sospeso approfittate della giornata positiva e del supporto delle stelle per chiarirle.

TUTTI GLI OROSCOPI

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 3 DICEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: approfittate della giornata positiva per stringere un accordo, concedervi un colloquio che aspettavate da tempo, evitando dunque di rimandare le cose importanti.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI