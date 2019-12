Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 3 dicembre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Anche oggi Paolo Fox, il numero uno degli astrologi, ha annunciato le previsioni del suo oroscopo, il più seguito e apprezzato in Italia. Le sue previsioni sono infatti considerate le più credibili e per questo quotidianamente sono molti gli italiani che cercano l’oroscopo di Fox con le previsioni complete per il proprio segno.

Cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 3 dicembre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari amici della Bilancia, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi esorta a essere più positivi, anzi, questo è il momento perfetto per dimostrare di potercela fare. Non lasciatevi influenzare da quel che pensano o dicono gli altri, avete una mente tutta vostra e potete prendere da soli le decisioni importanti. Avvertite comunque una pesantezza interiore che resterà al vostro fianco fino a venerdì, ma vedrete che tutto migliorerà con l’arrivo del weekend, a partire dall’amore.

SCORPIONE

Cari amici dello Scorpione, secondo Paolo Fox l’oroscopo di oggi denota una giornata leggermente nervosa, potreste accusare dei malumori che condizioneranno le vostre scelte. Gli ostacoli vi mandano in paranoia e acuiscono la paura di sbagliare. Rimandate le decisioni importanti a un altro giorno, perché questo martedì 3 dicembre non porterà nessuna buona novità con sé. In amore dovete imparare a lasciarvi andare, imparate a vivere il sentimento con meno dubbi e timori.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox parla di una giornata sottotono, l’umore è altalenante anche a causa del lavoro che vi priva del sonno e della felicità. Questo non è un periodo fortunato per voi, avete tanti progetti in ballo e poco tempo per portarli a termine, eppure dovete riuscirci e questa scadenza provoca forti mal di stomaco. Riprenderete contatto con la realtà nel weekend, organizzate qualcosa di piacevole, magari in compagnia della vostra dolce metà.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, questa è una giornata positiva per voi, anche grazie a Marte e Saturno che, in ottimo aspetto con il vostro segno, agevolano le vostre scelte. Questo sarà un periodo importante per voi, dovrete fare un po’ di pulizia nella vostra vita a partire dalle persone nocive che anziché portare gioia portano soltanto angoscia e dolore. Non avete bisogno di cupidigia. Puntate all’amore, ma cercate di essere poco puntigliosi.

ACQUARIO

Cari Acquario, l’oroscopo di oggi secondo Paolo Fox vede una giornata positiva. Affrontate con il sorriso questo martedì 3 dicembre, ci saranno molte sorprese per voi, a partire dall’amore che già da questa sera torna nella vostra vita in modo prepotente e coinvolgente. Organizzate qualcosa di piacevole per il vostro partner, un’uscita romantica è quello che potrebbe fare al caso vostro.

PESCI

Cari Pesci, l’oroscopo di Paolo Fox termina con il vostro segno e vuole regalarvi un sorriso perché questa sarà una giornata positiva e fortunata per chi vuole risollevare la sfera professionale ed economica. Siete stufi di racimolare qualche moneta a fine mese, volete qualcosa di più. Per fortuna le stelle sono dalla vostra parte, pronte a infondervi coraggio per lanciarvi in nuove realtà professionali. Le tensioni per fortuna sono soltanto un lontano ricordo, quindi anche in amore potrete godervi la pace e la serenità di coppia.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 3 DICEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: buone notizie per quelli che vorranno cambiare lavoro, in questo periodo avete mandato giù molti bocconi amari e siete stufi, avete bisogno di cambiare aria.

