Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 29 marzo 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 29 marzo2026:

Ariete

Cari Ariete, prudenza e lucidità sono vincenti oggi. Nel lavoro meglio osservare prima di agire: le mosse impulsive potrebbero creare complicazioni. In amore, un momento di calma e dialogo rafforza il rapporto.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, giornata positiva e concreta. Nel lavoro i vostri sforzi iniziano a dare frutti. In amore, gesti semplici e sinceri aumentano complicità e affetto reciproco.

Gemelli

Cari Gemelli, mente brillante oggi. Nel lavoro potete cogliere nuove opportunità grazie alla vostra capacità di analisi. In amore, chiarezza e sincerità sono la chiave per evitare incomprensioni.

Cancro

Cari Cancro, emozioni in primo piano. Nel lavoro concentratevi su ciò che potete controllare, evitando tensioni esterne. In amore, momenti di condivisione rafforzano il legame con il partner.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 29 marzo 2026), energia e carisma favoriscono oggi il lavoro e i rapporti sociali. In amore, attenzione a non lasciare che l’orgoglio crei distanza: ascoltare è essenziale.

Vergine

Cari Vergine, giornata produttiva. Nel lavoro riuscite a risolvere questioni complesse con efficienza. In amore, lasciate spazio alla spontaneità: piccoli gesti inattesi creano emozione.

Bilancia

Cari Bilancia, armonia e equilibrio guidano la giornata. Nel lavoro, la diplomazia permette di superare ostacoli. In amore, una conversazione sincera porta chiarezza e rafforza il legame.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, intuizione e determinazione sono ai massimi. Nel lavoro una strategia ben ponderata porta vantaggi concreti. In amore, emozioni intense e profonde: condividere vi fa crescere insieme al partner.

Sagittario

Cari Sagittario, la giornata favorisce nuove prospettive. Nel lavoro, idee innovative possono fare la differenza. In amore, spontaneità e sincerità rendono il rapporto più leggero e piacevole.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, concretezza e costanza portano risultati. Nel lavoro piccoli progressi vi danno soddisfazione. In amore, attenzione ai gesti: un piccolo segnale vale più di mille parole.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 29 marzo 2026), intuizione e creatività oggi vi aiutano nel lavoro a trovare soluzioni originali. In amore, essere presenti e chiari nei sentimenti rafforza il legame.

Pesci

Cari Pesci, sensibilità e intuizione vi guidano in modo positivo. Nel lavoro un’intuizione può rivelarsi decisiva. In amore dolcezza e comprensione creano armonia e vicinanza emotiva.