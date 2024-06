Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 29 giugno 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 29 giugno 2024:

Ariete

Cari Ariete, cercate di ascoltare di più le persone che vi sono accanto, quelle che vi stimano e vi vogliono bene. Non potete avere sempre ragione. Cercate di trovare un giusto equilibrio.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, dovete fare chiarezza, aprire il vostro cuore e dire, una volta per tutte, quello che pensate. Siete sensibili, vulnerabili e anche un po’ stanchi fisicamente: che ne dite di assumere più vitamine?

Gemelli

Cari Gemelli, siete felici, spensierati, vi sentite amati e avete voglia di lasciarvi andare all’amore. Cercate di sfruttare questo momento e di fare un po’ di attività fisica.

Cancro

Cari Cancro, la giornata parte bene, all’insegna della gioia. Finalmente… In queste ore avrete energia da vendere, dovete solo cercare di pianificare e portare a termine i vostri progetti.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 29 giugno 2024), forse sarebbe meglio evitare i problemi, ma è sempre bene dire quello che pensate…

Vergine

Cari Vergine, state pensando al futuro e state cercando la forza per andare avanti. Siete un po’ stanchi: che ne dite di prendervi cura del vostro corpo e di ascoltarlo di più?

Bilancia

Cari Bilancia, la passione non mancherà di certo: dovete solo lasciarvi andare e godervi le sorprese. Magari riuscirete anche a portare a termine dei progetti complicati.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, state diventando un po’ egoisti e state pensando solo a voi stessi. Sentite la necessità di staccare la spina, di evadere, ma ricordate che i problemi prima o poi andranno risolti…

Sagittario

Cari Sagittario, nelle prossime ore sarete in grado di mettere la pace. Il lavoro vi sta dando delle soddisfazioni, ma siete stanchi: avete bisogno di riposare di più. Magari delle ferie…

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, non potete stare sempre sulla difensiva, non potete essere così permalosi… Cercate di fare il pieno di energie e di darvi da fare!

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 29 giugno 2024), siete di umore ottimo e nelle prossime ore sarete in grado di superare ogni ostacolo. Attenzione alla dieta: cercate di bere di più.

Pesci

Cari Pesci, siete socievoli, aperti, ottimisti. Sarete in grado di far capire a tutti chi siete e quanto valete. Cercate però di mettere da parte i pettegolezzi e di ascoltare di più il vostro corpo.