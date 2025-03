Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 28 marzo 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 28 marzo2025:

Ariete

Cari Ariete, nuove sfide si presentano all’orizzonte, portando stimoli interessanti. Sul lavoro, è il momento di cogliere le opportunità che si presentano. In amore, evitate malintesi e puntate sul dialogo sincero.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, giornata favorevole per la riflessione e la pianificazione. Sul lavoro, valutate con attenzione le prossime mosse. In ambito sentimentale, prendetevi il tempo per comprendere i vostri reali desideri.

Gemelli

Cari Gemelli, la creatività è in aumento. Sul lavoro, sfruttate le vostre idee innovative. In amore, si prospettano incontri stimolanti; siate aperti alle novità.

Cancro

Cari Cancro, fase positiva sia nel lavoro che nelle relazioni personali. È il momento di consolidare i legami esistenti e di affrontare nuove sfide professionali con determinazione.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 28 marzo 2025), possibile confusione in ambito lavorativo. Prendetevi del tempo per riflettere prima di prendere decisioni importanti. In amore, cercate di chiarire eventuali malintesi con il partner.

Vergine

Cari Vergine, giornata ideale per mettere ordine nei vostri progetti. Sul lavoro, l’organizzazione sarà la chiave del successo. In ambito sentimentale, dedicate tempo alla comunicazione con il partner.

Bilancia

Cari Bilancia, determinazione e focus sono le parole chiave di oggi. Sul lavoro, puntate sugli obiettivi a lungo termine. In amore, possibili novità all’orizzonte; mantenete una mente aperta.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la vostra intuizione è particolarmente acuta. Sul lavoro, fidatevi del vostro istinto nelle decisioni importanti. In amore, momenti di complicità con il partner rafforzeranno il legame.

Sagittario

Cari Sagittario, desiderio di avventura e cambiamento. Sul lavoro, valutate nuove opportunità che possano ampliare i vostri orizzonti. In ambito sentimentale, lasciatevi guidare dalla curiosità. ​

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, la disciplina vi guida verso il successo. Sul lavoro, concentratevi su progetti a lungo termine. In amore, la stabilità è fondamentale; coltivate la fiducia reciproca.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 28 marzo 2025), giornata favorevole per l’innovazione. Sul lavoro, proponete le vostre idee originali. In ambito sentimentale, siate aperti a nuove esperienze e incontri.

Pesci

Cari Pesci, ottima forma sia fisica che mentale. Sul lavoro, affrontate le sfide con energia e positività. In amore, la vostra empatia vi avvicina ancora di più al partner.