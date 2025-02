Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 28 febbraio 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 28 febbraio2025:

Ariete

Cari Ariete, vi attende una giornata intensa e ricca di impegni lavorativi. In amore evitate contrasti inutili e cercate il dialogo con il partner.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, quella di oggi sarà per voi una giornata di riflessione, con piccole sfide lavorative da gestire con calma.

Gemelli

Cari Gemelli, siete particolarmente produttivi in questo periodo ma attenti a non sovraccaricarvi di impegni. La salute è buona ma non dimenticate di riposarvi.

Cancro

Cari Cancro, nel corso delle prossime ore potreste affrontare nuove sfide con successo mentre in amore sarà importante mantenere il dialogo aperto con il partner e con i vostri cari.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 28 febbraio 2025), giornata positiva per il lavoro con ottimi risultati grazie alla vostra determinazione. Trovate un equilibrio tra doveri e piaceri.

Vergine

Cari Vergine, queste 24 ore vi porteranno soddisfazioni professionali ma evitate di essere troppo critici. In amore lasciate spazio alla spontaneità e ai gesti affettuosi.

Bilancia

Cari Bilancia, sul lavoro nuove opportunità potrebbero presentarsi ma valutatele con attenzione. In amore la comunicazione sarà fondamentale per mantenere l’armonia.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, potrebbe emergere qualche sfida lavorativa ma la vostra determinazione vi aiuterà.

Sagittario

Cari Sagittario, sul lavoro saprete gestire al meglio i vostri impegni. In amore il clima è sereno, continuate su questa strada e ascoltate chi vi sta attorno.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, giornata stabile e produttiva. Per quanto riguarda il lavoro, saprete gestire al meglio i vostri impegni.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 28 febbraio 2025), opportunità professionali potrebbero aprirsi, fate le scelte giuste.

Pesci

Cari Pesci, sarete riflessivi e attenti alle opportunità lavorative che si presenteranno. In amore il rapporto con il partner sarà armonioso ma evitate di chiudervi troppo…