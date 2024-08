Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 28 agosto 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 28 agosto2024:

Ariete

Cari Ariete, fate attenzione perché la Luna contraria può portare con sé qualche grattacapo. Potrebbe dunque essere un periodo complicato, soprattutto per chi ha da portare a termine un lavoro o un impiego. Il consiglio è almeno per le prossime 48 ore di fare solo lo stretto necessario.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, una buona giornata in cui vivere forti emozioni. Preparatevi a trovare l’anima gemella, anche prima del previsto. Grazie all’aiuto di Sole in Vergine, riuscirete a portare avanti i vostri impegni. Non volete più accettare compromessi a ribasso.

Gemelli

Cari Gemelli, Luna, Mercurio e Venere vi supportano e vi permettono di vivere grandi emozioni. Sensazioni che non provate ormai da tempo. I single possono approfittarne per trovare l’anima gemella. Dopo tanto tempo ai box, è il momento di rimettersi in pista.

Cancro

Cari Cancro, nei rapporti familiari è bene mantenere la calma. Non prendetevela se qualcuno non la pensa come voi, d’altronde ognuno ha la sua testa. La Luna contraria potrebbe provocare tensione e agitazione. Qualcuno proverà a mettervi il bastone fra le ruote.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 28 agosto 2024), avete un quadro astrale ottimo che vi permette di togliervi grandi soddisfazioni negli affari e nei progetti professionali, programmate qualcosa di nuovo. In arrivo interessanti notizie, fatevi trovare pronti.

Vergine

Cari Vergine, giornata favorevole per il vostro segno, soprattutto se si tratta di affari. Potete conquistare l’anima gemella e togliervi belle soddisfazioni. Investimenti e finanziamenti saranno favoriti, ad esempio per chi deve comprare casa.

Bilancia

Cari Bilancia, giornata molto promettente per il vostro segno. C’è la Luna che vi protegge, oltre ad un bel transito di Mercurio nel segno. Siete forti e determinati. Nulla può fermarvi. Potete pensare a un progetto ambizioso da portare avanti.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, dovete fermarvi un attimo e riflettere sulla strada che avete intrapreso. Non siete soddisfatti della vostra vita o del percorso che avete intrapreso. Meglio capire dove state andando. A settembre potrete recuperare sia in amore che sul lavoro.

Sagittario

Cari Sagittario, giornata ottima grazie ad un quadro astrale ottimo, con il favore della Luna e di molti pianeti. Cercate di sfruttare e approfittare di questa opportunità come meglio credete.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, la concorrenza è molto agguerrita e potranno esserci tanti problemi da affrontare. Qualcuno potrebbe fare di tutto pur di mettervi il bastone fra le ruote, ma voi andate dritti per la vostra strada. Usate il vostro intuito, vi permetterà di uscire vincitori di fronte a sfide importanti.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 28 agosto 2024), Mercurio e Luna favorevoli vi permetteranno di vivere una giornata molto favorevole sul lavoro. La ripresa è iniziata e dovete progettare il futuro con entusiasmo. In amore invece dovete attendere ancora un po’.

Pesci

Cari Pesci, stelle importanti vi permettono di vivere una giornata davvero storica. Le stelle suggeriscono calma e sangue freddo. Se qualcosa non va come vorreste, mettete da parte l’orgoglio e accettate l’aiuto delle persone che vi vogliono bene!