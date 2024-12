Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 27 dicembre 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 27 dicembre2024:

Ariete

Cari Ariete, per voi sono in arrivo novità importanti dal punto di vista professionale. La vostra carriera è a un bivio, riflettete bene sulla strada da percorrere.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, giornata particolarmente piacevole dal punto di vista sentimentale. Qualche acciacco dal punto di vista fisico, approfittate della giornata di feste per riposarvi.

Gemelli

Cari Gemelli, in amore le cose non vanno come dovrebbero. Riflettete bene prima di agire o potreste solamente peggiorare la situazione.

Cancro

Cari Cancro, siete in balia degli eventi, ma questo non è necessariamente un aspetto negativo. Chissà che la vita non vi riservi qualche gradita sorpresa nei prossimi giorni.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 27 dicembre 2024), giornata da trascorrere in famiglia o con gli amici all’insegna della spensieratezza e del relax. I problemi lasciateli a domani: ci si penserà.

Vergine

Cari Vergine, ottime notizie per i single: l’amore è finalmente dietro l’angolo. Dal punto di vista professionale le cose non potrebbero andare meglio di così: cosa volere di più?

Bilancia

Cari Bilancia, qualche incomprensione in famiglia: riflettete prima di agire o rischiate di rovinare l’atmosfera natalizia. Piuttosto ricaricate le batterie in vista di una settimana che si preannuncia ricca di impegni.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, è arrivo il momento di iniziare a programmare il futuro, sia dal punto di vista lavorativo che sentimentale.

Sagittario

Cari Sagittario, vi sentite in colpa per gli eccessi a tavola dei giorni scorsi. Concedetevi un po’ di relax e non pensateci: la dieta per qualche giorno può attendere.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, giornata positiva anche se in serata qualche nube potrebbe rovinarvi il buon umore. Cercate di allontanare i cattivi pensieri.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 27 dicembre 2024), quel che è fatto è fatto, inutile rimuginarci sopra. Approfittate dell’arrivo del nuovo anno per voltare pagina e ripartire alla grande.

Pesci

Cari Pesci, per voi Natale è sinonimo di malinconia. Inutile continuare a essere tristi: pensate alle tante opportunità in arrivo che, secondo le stelle, sono molteplici.