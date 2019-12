Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 27 dicembre 2019? L’astrologo ha consultato le stelle per noi, e come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 27 dicembre 2019:

Ariete

Cari Ariete, non sarà un risveglio facile per voi, qualche problema con la digestione e l’accumulo di grassi a causa delle tavolate festive. La Luna nuova nata ieri in Capricorno transita anche oggi, ma può avere qualche effetto collaterale su alcune relazioni, anche a causa del legame tra Sole e Giove, attenti di chi vi fidate.

Toro

Cari amici del Toro, l’oroscopo di oggi secondo Branko vi vede più vicini che mai alla conclusione di questo movimentatissimo 2019. Avete avuto sorprese belle e brutte a ritmo di danza, non vi eravate ancora ripresi dal precedente Giove in Scorpione che adesso arrivano anche Marte contro Urano. La Luna nuova in Capricorno vi spinge in alto nel lavoro, anche i più giovani che giocheranno al meglio le proprie carte potranno diventare qualcuno che conta.

Gemelli

Cari Gemelli, nel vostro cuore avete tenuto a lungo qualcosa di mai detto, riguardo la famiglia o il lavoro. Avete bisogno di mettere nero su bianco quello che pensate, prendetelo come buon proposito dell’anno che verrà, affrontate al meglio questi ultimi giorni del 2019 cercando una pace interiore. Questa mattina potreste anche lanciare una proposta interessante in campo professionale, complice la Luna in Capricorno.

Cancro

Cari Cancro, le collaborazioni da sempre sono un problema per voi secondo Branko, ma troverete un modo per rafforzare i rapporti già esistenti o di trovare nuove opportunità. Le partenze sono complicate per la Luna nuova in Capricorno, ancor di più a causa della congiunzione di Giove con il Sole. Il 2020 vi porterà in giro per il mondo, iniziate già a sondare il terreno.

Leone

Cari Leone, Marte aiuta a creare una bella atmosfera in famiglia e risveglierà la vostra passione in amore. Le amicizie vi aiutano a distrarvi e a portare la testa lontana dal lavoro. La Luna nuova in Capricorno illumina nuovi percorsi.

Vergine

Cari Vergine, a causa di Giove in Sagittario non ve la siete passata benissimo negli ultimi tempi, questo è stato un autunno pesante per voi secondo Branko, ma grazie all’arrivo di Marte potrete iniziare al meglio un nuovo anno. Certo è che potrebbero tornare discussioni importanti in famiglia, approfittate della Luna in Capricorno anche per avviare nuovi affari. Già da oggi potreste iniziare a fare progetti sulla vostra vita futura.

Bilancia

Cari Bilancia, state attraversando una fase complicata, la Luna nuova in Capricorno unita ad altri pianeti sottolinea ancor di più il vostro bisogno di famiglia, per voi i legami sono importanti. I transiti dei pianeti sono pesanti anche a livello fisico. In questo periodo prenderete decisioni importanti nella sfera privata. Da domani Luna diversa, la nebbia sarà attraversata dalla luce potente di Venere, splendida in Acquario, che avverte il ritorno di Marte.

Scorpione

Cari Scorpione, la Luna in Capricorno stimola il successo e la sete di potere. Sarete in grado di sfruttare la disponibilità delle stelle per fare qualcosa di nuovo e interessante, secondo Branko. L’amore trionfa in tutte le sfumature, darete priorità al sentimento in questi giorni di festa.

Sagittario

Cari Sagittario, siete tra i segni fortunati di questa giornata secondo Branko. Avete tanta voglia di dimostrare il vostro talento professionale, motivo per cui vi metterete a dura prova, intenzionati più che mai ad accumulare successi, complici anche i pianeti che vi seguono e vi aiutano.

Capricorno

Cari Capricorno, la Luna nuova formatasi ieri nel vostro segno sarà indispensabile per una ripresa lavorativa. Secondo l’oroscopo di oggi di Branko, l’influsso positivo della Luna durerà fino alla primavera del prossimo anno, grazie anche alla compagnia astrale di Giove che si congiunge al Sole, considerato come il transito più fortunato in tutto. Il destino è generoso, Giove cerca onori ma anche la passione. Chi vi ama da molto o da poco resterà piacevolmente sorpreso quando in cielo si accenderanno le stelle.

Acquario

Cari Acquario, secondo Branko Marte in Scorpione vi ha stufato ma è pur vero che è stata questa congiunzione astrale a darvi la grinta necessaria per farvi valere sul posto di lavoro. Avete dovuto rapportarvi con situazioni difficili, dove la maggior parte avrebbe fallito, avete trovato un vostro equilibrio, anche in amore. La Luna nuova alle porte del segno, da domani vi spingerà verso il successo.

Pesci

Cari Pesci, l’oroscopo di oggi secondo Branko Marte si prepara ai fuochi d’artificio per il vostro campo professionale. Non date nulla per scontato, da oggi allargare gli orizzonti e puntate a ciò che vi interessa di più, la protezione della Luna nuova è totale. Farete incontri importanti.

