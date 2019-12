Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 27 dicembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tantissimi italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 27 dicembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, quella di oggi (27 dicembre) sarà un giornata che nascerà sottotono, ma che andrà in crescendo: si recupererà a partire dalla serata, per un preludio di un weekend che sarà davvero interessante soprattutto per quanto riguarda l’amore

TORO

Giornata molto positiva, ma con lieve calo in serata, per i Toro. Approfittate quindi della mattinata per fare quello che che dovete, anche perché durante il weekend non avrete una grande voglia di stare con gli altri e di darvi da fare…

GEMELLI

Venerdì interessante per i Gemelli. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, oggi si parte a rilento, ma si preannuncia un weekend fantastico specialmente per l’amore, con la possibilità di recupero per chi deve chiarire un malinteso o vuole riscoprire la passione

CANCRO

Cari Cancro, giornata un po’ sottotono in cui oggi vi sentite stanchi o comunque sfasati. Forse avete qualche dubbio per quanto riguarda il lavoro, è il caso di riflettere bene sulle scelte e non prendere decisioni affrettate.

LEONE

Giornata frenetica alla ricerca di soluzioni ai problemi sia di lavoro sia personali per quanto riguarda i Leone. Questo potrebbe provocarti un certo stress e molta stanchezza sia a livello fisico che psicologico. Fai attenzione!

VERGINE

Giornata positiva quella di oggi 27 dicembre 2019 per i Vergine. Favoriti i progetti per il futuro grazie all’influsso di Giove e Saturno, che proteggono anche i rapporti di coppia.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 27 DICEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: partenza in salita, ma tante soddisfazioni dietro l’angolo.

