Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 26 marzo 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 26 marzo2026:

Ariete

Cari Ariete, la Luna è rinnovatrice nel vostro segno, il vostro cuore vi dice “amore” e a confermarlo e anche la presenza di Venere nel vostro segno.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, tante aspettative in amore, ma nemmeno voi sapete quali sono i veri desideri che avete in queste ore.

Gemelli

Cari Gemelli, ancora un po’ di attenzione alla forma fisica che in questo periodo avete trascurato un po’. Una nuova era in amore fatta di relazioni che nascono sotto una stella fortunata.

Cancro

Cari Cancro, avete avuto tanto in questo periodo e ora vi siete accomodati un attimo trascurando quello che vi circonda, ma dovete rimettervi in corsa per conquistare traguardi ambiziosi in ambito lavorativo.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 26 marzo 2026), sta arrivando una bella carica di entusiasmo nella vostra vita in questa settimana, sarete pronti per nuove imprese.

Vergine

Cari Vergine, durante questa settimana uscirete dal vostro momento difficile che da tempo vi preoccupa. Metterete mano alla vostra situazione economica, soprattutto quella che riguarda le proprietà e i beni condivisi con altri.

Bilancia

Cari Bilancia, siete ancora in una fase costruttiva e immersi nel lavoro con belle idee e progetti. Riservate qualche energia per voi stessi e riposate di più.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, vi siete distratti con l’amore e molte opportunità lavorative vi sono passate davanti e non ve ne siete accorti. In amore cercate di coinvolgere il vostro partner nella vostra vita.

Sagittario

Cari Sagittario, entusiasmo e allegria stanno arrivando con la primavera. Seguite il richiamo dell’amore ma senza ignorare le esigenze familiari.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, tensioni nella vostra famiglia d’origine, fate in modo che il vostro punto di vista non venga frainteso.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 26 marzo 2026), forse vi manca l’energia in amore perchè siete indaffarati, ma ricordatevi di non trascurare le relazioni.

Pesci

Cari Pesci, la primavera vi darà la carica per realizzare qualcosa di importante. Arriveranno grandi soddisfazione sul fronte lavorativo con una possibile promozione.