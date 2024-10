Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 25 ottobre 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 25 ottobre2024:

Ariete

Cari Ariete, oggi avete decisamente una marcia in più. Il vostro ottimismo e la determinazione di cui siete protagonisti vi permetterà di ottenere grandi conquiste. Insomma, avete le carte in regola per fare bene. Sfruttate questo periodo.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, i nuovi amori partono sotto i migliori auspici. Se avete conosciuto una persona da poco, è il momento di spingere sull’acceleratore e ottenere il massimo. Può essere quella giusta per partire alla grande con una nuova storia.

Gemelli

Cari Gemelli, queste stelle vi invitano alla prudenza. Cercate di non perdere la pazienza. Ci sono piccole sciocchezze che vi mandano su tutte le furie, ma non sarebbe meglio concentrarsi sulle cose davvero importanti?

Cancro

Cari Cancro, siete particolarmente polemici che basta poco per farvi perdere la pazienza. Potete mettere in cantiere nuovi progetti, in particolare se siete dei liberi professionisti. Portate avanti i vostri progetti e non rimarrete delusi.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 25 ottobre 2024), in questa giornata siete più polemici del solito. Ci vuole poco a farvi perdere la pazienza, ma occhio perché così rischiate di infastidire chi vi circonda.

Vergine

Cari Vergine, c’è un certo stress nell’aria che vi rende particolarmente umorali. Non alimentate inutili tensioni ma puntate su un dialogo costruttivo. Specie in ambito professionale il lavoro di squadra è fondamentale per ottenere grandi successi.

Bilancia

Cari Bilancia, in amore ci sono stelle intriganti. Guardatevi intorno e cogliere le opportunità che vi si presenteranno. Potreste ricevere una piacevole sorpresa. Insomma, è l’occasione che va l’uomo ladro. E voi dovete saperle sfruttare.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, vi ritrovate a fare mille cose. Se non volete impazzire, datevi innanzitutto delle priorità. L’agenda è piena, ma dovete saper instradare il vostro successo verso un ambito ben definito. Meglio specializzarsi in qualcosa.

Sagittario

Cari Sagittario, la giornata parte sotto i migliori auspici. Avete un’ottima grinta e tanta voglia di fare bene. Riuscite a mettervi in buona luce e dimostrare tutto il vostro talento. Solo così potete ottenere grandi successi. Evitate di cadere in inutili polemiche.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, queste stelle sono ottime, anzi serenissime. Dopo un momento di caos è finalmente tornata la quiete. Respirate e rifiatate. Cercate però di non cedere a sterili polemiche. Occhio a qualche collega che farà di tutto per mettervi il bastone fra le ruote.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 25 ottobre 2024), cielo ottimo per i sentimenti. Perché non vi guardate un po’ attorno? Scoprirete cose positive. Un’amicizia potrebbe rivelarsi qualcosa di più.

Pesci

Cari Pesci, l’amore è protagonista della vostra vita. Dopo un periodo turbolento è arrivato adesso il momento di lasciarsi andare a delle emozioni sopite da tempo. Insomma, cogliete al volo le occasione che si presenteranno.