OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 25 dicembre 2019? L’astrologo ha consultato le stelle per noi, e come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 25 dicembre 2019:

Ariete

Cari Ariete, l’oroscopo di Branko vi augura un dolce Natale, com’è dolce Venere che vi guarda dall’Acquario, segno delle grandi amicizie e che vi permette di aggiungere un posto a tavola quest’oggi, fate spazio a persone vecchie e nuove, la Luna in Sagittario risplende per i tre segni di fuoco. Non pensate al lavoro, lasciate perdere le critiche, piuttosto pensate ai momenti di passione facilitati da Marte.

Toro

Cari Toro, arriva Natale ma voi siete ancora un po’ stressati, a causa forse di Marte contro Urano. La Luna oggi diventa vostra amica, ancor di più a Santo Stefano, quando entrerà in Capricorno. Approfittate di occasioni preziose per semplificarvi la vita, dovete scegliere le persone che vi fanno stare bene, siate più cordiali.

Gemelli

Cari amici dei Gemelli, l’oroscopo di oggi vede Venere e Marte, due simboli dell’amore fisico e spirituale, in aspetto bellissimo nel vostro segno, sono in grado di propiziare nuovi incontri all’ultimo momento, quindi occhi aperti se siete soli. Non lasciatevi prendere dal nervosismo per i coniugi, è colpa della Luna opposta dal Sagittario, siate moderati.

Cancro

Cari Cancro, secondo Branko accusate molto il Natale, siete molto legati alla famiglia e questo per voi è un giorno importante. Vivete questa giornata con amore, grazie alla presenza di Marte che vi rende felici e giovanili, Venere in Acquario invece risveglia i sentimenti romantici. Evitate di farvi logorare dall’ansia e dalla fretta, dal 26 ci sarà una Luna nuova accanto a Saturno.

Leone

Cari Leone, l’oroscopo di Branko vede la Luna trionfare sulla sensibilità e sulla gentilezza. Anche il vostro cuore avrà modo di essere ascoltato in famiglia e in amore. In questo momento la dissonanza Marte-Venere potrebbe creare qualche problema temporaneo, ma sarete in grado di risolverli.

Vergine

Cari Vergine, lo stress accumulato questo mese si fa sentire, il passaggio della Luna in Sagittario lascerà un segno soprattutto nelle donne, ma non temete, le stelle in amore sono tutte vostre. Giove illumina il vostro Natale e annuncia l’arrivo di tanta fortuna.

Bilancia

Cari Bilancia, l’oroscopo di oggi vede la stella d’argento brillare in cima all’albero di Natale esattamente come Venere e la Luna, che garantiscono al vostro segno amore. L’autunno è stato segnato da qualche divertimento mondano, ma adesso siete pronti per il passo successivo. La Luna Nuova e Mercurio in Capricorno vi aiuteranno a essere più easy.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo Branko anche oggi non mancheranno le possibilità di espansione e guadagno, incontrerete persone importanti per ampliare la vostra carriera e le vostre entrate, potete rimandare le decisioni importanti a dopo il 26 per godervi appieno i giorni di festa e anche per contare su una Luna nuova che nasce in Capricorno.

Sagittario

Cari Sagittario, la Luna è tutta vostra. Natale bianco come Luna che si tinge di verde grazie a Venere, la stella dell’amore. Secondo Branko, infatti, potrete rispolverare il sentimento, magari riallacciando i rapporti con il coniuge, un’amicizia storica, un amante. Sta per partire un periodo molto veloce, tra viaggi e belle amicizie, tanti progetti in cantiere.

Capricorno

Cari Capricorno, Giove e Saturno nel segno saranno il vostro spirito guida, Venere e Marte anche positivi vi permettono di affrontare al meglio le sfide della giornata. Da giovedì nasce una nuova Luna e sarete voi i protagonisti dello zodiaco. Non abbiate fretta, tutto accade per una ragione.

Acquario

Cari Acquario, Branko vi spinge a non dimenticare i buoni propositi per Natale, illuminato da Venere, regina del vostro segno, attualmente in contrasto con Marte, ma in grande complicità con la Luna in Sagittario.

Pesci

Cari Pesci, l’amore è la vostra ombra, non vi lascia tregua, concedetevi un po’ di intimità. Marte, Giove e Venere aprono il vostro cuore, vogliono entrare, fateglielo fare. Ritroverete la voglia di riaccendere le passioni assopite, agghindarvi a festa e circondarvi delle persone che vi vogliono bene. Giove esagera in genere, ma è Natale e a Natale puoi.

