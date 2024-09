Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 24 settembre 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 24 settembre2024:

Ariete

Cari Ariete, dovete riflettere su alcune scelte prese di recente. Non dovete agire d’impulso, ma valutare i pro e i contro. Fatevi consigliare da chi vi circonda.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, per le questioni pratiche quella di oggi sarà la giornata perfetta. Qualsiasi problema di lavoro riuscirete a risolverlo senza grossi problemi. Siete super positivi, anche se notate che nella coppia qualcosa non va, volete subito chiarire giocando a carte scoperte.

Gemelli

Cari Gemelli, ottima la comunicazione in questo periodo. E’ il momento giusto per proporre nuove idee. Grazie alla creatività riuscirete a risolvere situazioni complicate.

Cancro

Cari Cancro, la posizione della Luna vi renderà più intuitivi e sensibili. Sarete in sintonia con le persone care, ma non cercate di accollarvi i problemi di tutti, altrimenti scaricherete le batterie.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 24 settembre 2024), le stelle vi suggeriscono di prendere il controllo delle situazioni. Sarete leader come sempre e ancora di più in questa fase dove apparite in una posizione naturale sia nel lavoro sia nelle relazioni.

Vergine

Cari Vergine, metterete in mostra il vostro pragmatismo. Gestirete bene le responsabilità e sarete produttivi, ma dovete curarvi anche di voi stessi.

Bilancia

Cari Bilancia, l’autunno è la vostra stagione e sarete sempre molto carichi di energia positiva. Vi sentite in grado si risolvere qualsiasi problema.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, è sbagliato tenersi tutto dentro, le questioni non ancora risolte e i sentimenti inespressi. Non dovete avere paura di mostrare le vostre fragilità, questo potrebbe migliorare anche il rapporto di coppia.

Sagittario

Cari Sagittario, avete una gran voglia di esplorare, viaggiare, scoprire, siete per l’avventura. Le stelle sono favorevoli e vi supporteranno in tutto ciò che andrete a fare.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, la giornata sarà impegnativa ma siete ben predisposti per affrontarla. Ci saranno problemi anche di natura economica, ma la vostra calma prevale sull’istinto. Trovate del tempo da dedicare al partner o agli affetti.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 24 settembre 2024), siete portati a riflettere su questioni profonde. Le stelle vi spingono a esplorare nuovi orizzonti.

Pesci

Cari Pesci, siete molto sensibili e questo renderà la giornata positiva. Riuscirete a percepire i problemi o i bisogni altrui con grande naturalezza, riuscirete anche a dare il giusto supporto.