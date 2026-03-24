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Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, martedì 24 marzo 2026: le previsioni segno per segno

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AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 24 marzo 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 24 marzo2026:

Ariete

Cari Ariete, meglio misurare le parole e le mosse. Nel lavoro la pazienza porta risultati. In amore un piccolo gesto può avere grande valore.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, giornata di concretezza e serenità. Nel lavoro conferme importanti. In amore cercate momenti di intimità e dialogo sincero.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio stimola curiosità e riflessioni. Nel lavoro arrivano spunti interessanti. In amore qualcuno potrebbe chiedere chiarezza: parlate senza esitazioni.

Cancro

Cari Cancro, la Luna favorisce introspezione. In amore emozioni intense e confidenze. Nel lavoro mantenete calma davanti a piccole tensioni.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 24 marzo 2026), il Sole regala energia. Nel lavoro potete brillare, in amore passione alta ma occhio all’orgoglio.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
Vergine

Cari Vergine, giornata produttiva. Nel lavoro chiudete questioni rimaste aperte. In amore lasciate spazio anche alla leggerezza.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere favorisce incontri e chiarimenti. In amore dialogo e dolcezza. Nel lavoro diplomazia efficace.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, intuizione forte. Nel lavoro scelte decisive. In amore emozioni profonde, non trattenetele.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove stimola novità. Nel lavoro opportunità interessanti. In amore spontaneità e leggerezza.

Capricorno 

Cari amici dei Capricorno, Saturno rafforza determinazione. Nel lavoro progressi concreti. In amore attenzione alle esigenze del partner

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 24 marzo 2026), Urano porta idee nuove. Nel lavoro soluzioni originali. In amore chiarezza e presenza sono fondamentali.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno amplifica intuizioni e sogni. Nel lavoro idee creative. In amore dolcezza e profondità.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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