Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 24 gennaio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 24 gennaio2026:

Ariete

Cari Ariete, Marte vi guarda con fuoco antico: siete impazienti, ma il cielo vi chiede saggezza. L’amore torna protagonista, soprattutto per chi ha avuto dubbi recenti. Il lavoro richiede coraggio, ma senza forzare la sorte. Ascoltate il cuore, ma contate fino a tre prima di agire.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere vi protegge come una madre dolce. L’amore cresce lentamente, ma in modo profondo. Buon momento per sistemare questioni di casa e famiglia. Il lavoro procede senza scosse: non cercate rivoluzioni, il cielo premia la continuità.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio vi rende brillanti, curiosi, instancabili. Le parole sono la vostra forza, ma anche un’arma a doppio taglio. In amore c’è gioco, ironia, ma attenzione a non promettere più di quanto potete mantenere. Viaggi favoriti.

Cancro

Cari Cancro, la Luna vi rende nostalgici. Ricordi e sentimenti riemergono come maree. L’amore chiede verità e tenerezza. Sul lavoro siete protetti, ma dovete credere di più in voi stessi. È tempo di guarigione emotiva.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 24 gennaio 2026), il Sole vi illumina e vi chiede di brillare senza arroganza. L’amore è passionale, teatrale, ma sincero. Ottimo cielo per affermazioni personali e successi. Attenzione solo a non pretendere troppo dagli altri.

Vergine

Cari Vergine, Saturno vi osserva: disciplina e pazienza sono le chiavi. Lavoro favorito, soprattutto se richiede precisione. In amore serve meno giudizio e più abbandono. Il cielo vi chiede fiducia nella vita.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere vi rende affascinanti, ma indecisi. L’amore è al centro, con scelte da fare. Sul lavoro arriva una proposta interessante. Seguite l’armonia, ma non sacrificate voi stessi per piacere agli altri.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone scava nell’anima: siete intensi, magnetici, profondi. L’amore è trasformazione. Sul lavoro tagliate ciò che non serve più. Il cielo vi invita a rinascere, senza paura.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove vi sorride e vi apre nuove strade. Desiderio di libertà, viaggi, futuro. In amore serve sincerità: non promettete eternità se cercate vento. Ottimo cielo per nuove avventure.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Saturno vi rende forti e determinati. Il lavoro è il vostro campo di battaglia, ma i risultati arriveranno. In amore meno rigidità: il cuore ha bisogno di calore, non solo di certezze.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 24 gennaio 2026), Urano vi rende imprevedibili. Cambiamenti improvvisi, idee geniali. L’amore è fuori dagli schemi. Sul lavoro seguite l’istinto, ma restate concreti. Il futuro vi chiama.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno vi avvolge di sogni. Grande sensibilità, ma anche confusione. L’amore è poesia, ma attenzione alle illusioni. Ottimo momento per l’arte e la spiritualità.