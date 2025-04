Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 24 aprile 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 24 aprile2025:

Ariete

Cari Ariete, la settimana in corso sarà piuttosto dinamica anche se qualche piccolo imprevisto dovrà essere gestito con attenzione. Marte vi rende piuttosto competitivi. Dovrete essere bravi a non agire distinto davanti agli imprevisti, cercando di mediare con la ragione ogni vostra scelta.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, il sole nel segno rende il Toro uno dei segni favoriti di questa settimana. Nel lavoro finalmente state vedendo germogliare i frutti di ciò che avete seminato. Il fine settimana sarà prezioso per rilassarvi e rigenerarvi ma anche per ritrovare un certo feeling con il vostro partner.

Gemelli

Cari Gemelli, il periodo che state attraversando dal punto di vista astrologico premia soprattutto i contatti e le comunicazioni. Sarete piuttosto brillanti dal punto di vista intellettivo e disponibili nei confronti degli altri. Attenti a qualche piccola distrazione che potrebbe causarvi un danno importante.

Cancro

Cari Cancro, anche se la settimana è partita in sordina nei prossimi giorni avvertirete una crescita di intensità. In amore dovrete cercare di chiarire un malinteso con il partner, mentre nel lavoro potrebbe sbloccarsi qualche situazione scomoda. In famiglia servirà un confronto per riportare l’armonia.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 24 aprile 2025), non vi mancherà l’energia dei giorni migliori anche se dovrete essere bravi a canalizzarla nella maniera giusta. In amore potreste sentirvi poco compresi dal partner. L’invidia di qualche collega potrebbe generarvi malumore. Nel fine settimana sarà importante dedicarsi a qualcosa che vi ispiri.

Vergine

Cari Vergine, questo è il momento giusto per riorganizzare le idee e per chiarire qualche malinteso sia col partner che nel lavoro. In amore un incontro speciale potrebbe riaccendere la passione. Nel lavoro dovrete cercare di non essere troppo rigidi o scrupolosi per non entrare in conflitto con gli altri.

Bilancia

Cari Bilancia, in questo momento avvertite il bisogno di ritrovare slancio dopo un inizio di settimana incerto. In amore dovrete cercare di non accontentarvi, magari cedendo alle lusinghe di una persona che vi convince poco. Questo è un momento propizio anche per mettere a posto i vostri bilanci.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, in questa fase farete fatica a gestire i vostri sentimenti e le vostre sensazioni. Se ci sono delle incertezze da chiarire in amore, occorre farlo in maniera aperta e sincera, senza alcun filtro. Nel lavoro servirà un po’ di diplomazia per risolvere una questione scomoda.

Sagittario

Cari Sagittario, la settimana che è appena iniziata è piena di spunti interessanti e di impegni cruciali. In amore dovete cercare di riservare maggiori attenzioni al partner concentrandovi meno sul lavoro. Il weekend riporta anche la voglia di stare con gli altri e di condividere esperienze divertenti.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, sono in arrivo delle nuove conferme soprattutto per chi sta portando avanti dei progetti interessanti. In amore il partner potrebbe richiedere maggiori attenzioni, mentre chi è single potrebbe riscoprire una vecchia fiamma. Miglioreranno sensibilmente anche le vostre finanze a patto che rinunciate a qualche spesa futile.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 24 aprile 2025), la settimana è iniziata in maniera leggera e rassicurante grazie anche alla luna nel segno che vi rende particolarmente creativi e brillanti. Coloro che cercano ancora l’anima gemella potrebbero incontrare una persona interessante e bizzarra. Cercate di curare anche il vostro corpo facendo adeguatamente attività fisica.

Pesci

Cari Pesci, in questo momento state cercando di ritrovare quei punti di riferimento che ultimamente si sono smarriti. Dal punto di vista sentimentale siete piuttosto vulnerabili, forse anche a causa di qualche delusione del passato. Nel lavoro non mi mancherà la creatività anche se non tutti sapranno comprenderla nel modo giusto.