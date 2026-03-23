Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 23 marzo 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 23 marzo2026:

Ariete

Cari Ariete, Marte vi dona coraggio, ma oggi è meglio ponderare le mosse. Nel lavoro un’occasione richiede attenzione: agire troppo in fretta potrebbe complicare le cose. In amore una parola sincera può creare un ponte importante con chi vi è vicino.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere favorisce stabilità e chiarezza. Nel lavoro si aprono spiragli positivi su progetti concreti. In amore la giornata è serena: le coppie ritrovano complicità, i single potrebbero incontrare qualcuno di speciale.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio stimola mente e comunicazione. Una notizia o un incontro può aprire nuovi scenari. Nel lavoro attenzione a non disperdere energie. In amore meglio dire ciò che sentite senza indugiare troppo.

Cancro

Cari Cancro, la Luna amplifica emozioni e sensibilità. In amore momenti intensi, in cui la sincerità è fondamentale. Nel lavoro evitate polemiche inutili: concentratevi su ciò che potete controllare.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 23 marzo 2026), il Sole illumina le vostre capacità. Nel lavoro potete ottenere riconoscimenti importanti. In amore la passione cresce, ma attenzione a non lasciarvi guidare dall’orgoglio.

Vergine

Cari Vergine, Saturno favorisce ordine e concentrazione. Nel lavoro potete risolvere questioni rimaste aperte. In amore lasciate spazio anche all’improvvisazione: non tutto si può pianificare.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere porta armonia e equilibrio. In amore chiarimenti positivi e momenti di dolcezza. Nel lavoro la diplomazia sarà la vostra migliore alleata per superare ostacoli.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone amplifica intensità e intuito. Nel lavoro le vostre intuizioni possono fare la differenza. In amore emozioni forti, ma attenzione a non chiudervi troppo: condividere è la chiave.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove stimola curiosità e voglia di novità. Nel lavoro nascono opportunità interessanti. In amore spontaneità e sincerità creano un clima positivo.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Saturno sostiene determinazione e costanza. Nel lavoro progressi concreti. In amore attenzione ai gesti: basta un piccolo segnale per rafforzare un legame.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 23 marzo 2026), Urano porta idee nuove e soluzioni alternative. Nel lavoro potete distinguervi con creatività. In amore serve presenza e chiarezza: non basta solo pensare, bisogna agire.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno amplifica sensibilità e sogni. Nel lavoro intuizioni preziose. In amore giornata romantica e intensa: lasciatevi guidare dalle emozioni.