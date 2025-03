Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 23 marzo 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 23 marzo2025:

Ariete

Cari Ariete, la vostra vivacità odierna potrebbe favorire nuove collaborazioni lavorative o l’avvio di progetti rimandati. In amore, l’energia è alta; è un buon momento per rivalutare un rapporto passato.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la giornata promette vivacità e nuove opportunità. Vivrete un fine settimana all’insegna dell’amore e del romanticismo. Siate pronti a sfruttare tutte quelle chance che potrebbero capitarvi per conoscere gente nuova e simpatica.

Gemelli

Cari Gemelli, potreste sentirvi particolarmente creativi e desiderosi di esprimervi. Questo è il momento giusto per stabilizzare la vostra situazione sentimentale soprattutto se provenite da una fase turbolenta. Dal punto di vista economico potrebbero arrivare liete sorprese o notizie che vi cambieranno in meglio la giornata. In arrivo anche risposte a livello professionale.

Cancro

Cari Cancro, le emozioni potrebbero essere fuori controllo; è importante fare ordine e adottare un approccio pragmatico sia sul lavoro che in amore. L’amore potrebbe essere davvero una bella scoperta in questo fine settimana. Sarà un weekend molto fortunato ecco perché dovreste tentare la sorte al gioco, chissà che non possa arrivare anche una vincita insperata. State già respirando aria di primavera e questo vi permetterà di ritrovare il buonumore.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 23 marzo 2025), i momenti magici non mancheranno in questo fine settimana soprattutto per quelle coppie di nuova formazione. Avrete anche delle belle intuizioni che potrebbero aiutarvi a venire fuori da situazioni piuttosto complicate. Anche nel lavoro sarete brillanti e operativi.

Vergine

Cari Vergine, potreste sentirvi particolarmente analitici e attenti ai dettagli. Sarà un fine settimana ricco di intensa passione soprattutto per chi ha al proprio fianco la persona giusta. Le vostre ambizioni sono al top in questo momento. Avete mille idee per progredire e per fare passi in avanti nel lavoro, adesso si tratterà di metterle in pratica. Molti invidieranno il vostro carisma e la vostra decisione.

Bilancia

Cari Bilancia, è il momento giusto per allargare la cerchia dei vostri contatti ma anche per stringere nuovi accordi a livello professionale. La fortuna vi sorriderà ecco perché le stelle vi consigliano di tentare la fortuna al gioco. Un incontro speciale con una persona che non vedevate da tempo potrebbe spalancarvi nuovi orizzonti.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, le emozioni sembrano fuori controllo; è il momento di fare ordine e adottare un approccio pragmatico sia sul lavoro che in amore.

Sagittario

Cari Sagittario, potreste sentirvi particolarmente avventurosi e desiderosi di nuove esperienze. Dovreste cercare di lavorare di più sulla comunicazione perchè ultimamente non è stato facile riuscire a comprendervi. Ci saranno anche tutte le condizioni astrologiche per realizzare un desiderio.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, un regalo inatteso o una vittoria insperata potrebbero allietare questo fine settimana che per qualcuno potrebbe davvero diventare memorabile. Tentate la fortuna al gioco, magari potrebbe essere arrivato il vostro momento.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 23 marzo 2025), le stelle vi consigliano di seguire il vostro istinto che vi porterà ad esplorare nuovi orizzonti e cercare nuove mete. Ci saranno tutte le condizioni per togliervi delle belle soddisfazioni per chi ha lavorato duramente ad un progetto.

Pesci

Cari Pesci, questo è il momento giusto per pianificare il futuro e per costruire qualcosa di nuovo. Non mancheranno le nuove opportunità professionali per chi ha un buon curriculum o che sa fare il proprio mestiere. Ricordatevi che spesso nella vita si chiude una porta e si apre un portone.