Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 23 febbraio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 23 febbraio2026:

Ariete

Cari Ariete, Marte vi restituisce coraggio. Un giorno di azione concreta. In amore potete recuperare un rapporto in crisi con un gesto deciso. Nel lavoro fatevi avanti senza timore.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la Luna vi invita alla calma operosa. Non forzate i tempi: ciò che nasce ora deve crescere lentamente. In amore dolcezza e pazienza saranno la vostra forza. Bene le questioni economiche.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio torna armonico e vi regala parole vincenti. Ottima giornata per incontri, colloqui, esami. In amore siete brillanti e conquistatori.

Cancro

Cari Cancro, le tensioni si sciolgono, sentite maggiore leggerezza. In amore desiderate stabilità e sicurezza. Nel lavoro arrivano conferme attese da tempo.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 23 febbraio 2026), il Sole vi rende audaci, potete osare, soprattutto sul piano professionale. In amore torna la passione. Attenzione solo a non essere troppo autoritari.

Vergine

Cari Vergine, giornata di organizzazione e preparazione, meglio pianificare che agire d’impulso. In amore una parola dolce può guarire una recente incomprensione.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere amplifica il fascino e la diplomazia. È giornata ideale per incontri importanti. Nel lavoro trovate finalmente un equilibrio cercato da settimane.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone vi spinge a trasformare ciò che non funziona. Chiarimenti decisivi in amore. Sul lavoro si apre una strada nuova.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove vi porta entusiasmo e possibilità fortunate, occasione da cogliere senza esitazioni. In amore c’è energia ritrovata.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Saturno vi rende solidi e produttivi. Giornata concreta e positiva. In amore meno rigidità e più ascolto.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 23 febbraio 2026), Urano favorisce intuizioni geniali. Un’idea può diventare progetto concreto. In amore sorpresa gradita, forse inattesa.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno vi accompagna con dolcezza: emozioni profonde e chiarimenti importanti. Seguite il cuore, ma con i piedi ben piantati a terra.