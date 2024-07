Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 22 luglio 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 22 luglio2024:

Ariete

Cari Ariete, le idee non vi mancano, dovete solo fare chiarezza nel vostro cuore. Lavoro? Siete sicuri di quello che fate e ora tutto procede a gonfie vele, senza tante difficoltà.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, cercate di seguire l’istinto perché sarà in grado di farvi uscire da una situazione difficile. Forse vi toccherà prendere delle decisioni importanti, quindi meglio mantenere la calma.

Gemelli

Cari Gemelli, cercate di prendervi del tempo per riflettere, per fare un viaggio dentro voi stessi. A volte, però, chiedere aiuto non è un male… Anzi, i consigli di chi vi sta vicino e vi vuole bene possono essere davvero preziosi.

Cancro

Cari Cancro, siete fragili. Ora, però, che ne dite di lasciarvi andare? Solo confidandovi, aprendovi con le persone che vi vogliono bene, riuscirete a superare questo periodo un po’ buio!

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 22 luglio 2024), siete riusciti, finalmente, a raggiungere l’equilibrio interiore. Avete tanti obiettivi e ora riuscirete, piano piano, a raggiungerli. Cercate, però, di riposarvi di più in vista del mese di agosto.

Vergine

Cari Vergine, favorite le nuove conoscenze: state per allargare la cerchia e questo vi aiuterà a capire anche da che parte stare. Cercate di essere meno diffidenti.

Bilancia

Cari Bilancia, nelle prossime ore cercate di fare affidamento su voi stessi, su quello che sentite. Dovete seguire il vostro istinto e non sbaglierete.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, le intuizioni sono buone e state andando nella giusta direzione. Basta con la paura: dovete andare avanti e le soddisfazioni, prima o poi, arriveranno!

Sagittario

Cari Sagittario, cercate di essere aperti, disponibili e fiduciosi. Non potete sempre pensare a voi stessi: l’egocentrismo ha anche i suoi risvolti negativi.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, in queste ore siete di ottimo umore e in grado di raggiungere tutti i vostri obiettivi. Siete ottimisti, fiduciosi e attirate solo belle cose!

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 22 luglio 2024), nelle prossime ore dovrete concentrarvi su voi stessi, su quello che è davvero importante per voi. Non pensate alle cose banali, futili: c’è tempo per tutto!

Pesci

Cari Pesci, bene l’amore che torna protagonista nella vostra vita. Oggi sarete in grado di risolvere i problemi, superare gli ostacoli ed evitare le polemiche.