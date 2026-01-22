Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 22 gennaio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 22 gennaio2026:

Ariete

Cari Ariete, avrete la forza necessaria per superare diversi ostacoli che si presenteranno sul vostro cammino. Le stelle suggeriscono di mantenere una certa calma e di non agire d’impulso. Per quanto riguarda il lavoro, nuove opportunità vi aspettano, guardatevi intorno e le troverete.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, settimana di stabilità e riflessione. Evitate inutili discussioni e dedicatevi alla cura dei rapporti più importanti tra le persone che vi circondano.

Gemelli

Cari Gemelli, sarete molto stimolati da nuove idee e da un’energia comunicativa davvero importante che interesserà tutta la settimana. Cercate di sfruttare questo importante momento per ampliare maggiormente i vostri orizzonti.

Cancro

Cari Cancro, farete i conti con qualche emozione altalenante durante la settimana, ma potrete trovare la forza necessaria nel dialogo con le persone a voi care. Non trascurate il vostro benessere emotivo e fisico.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 22 gennaio 2026), settimana molto dinamica e piena di voglia di emergere e di fare. Concentratevi sui vostri obiettivi principali senza perdere di vista le esigenze del vostro amato partner o degli amici più cari.

Vergine

Cari Vergine, state vivendo una settimana particolarmente rivolta all’attenzione ai dettagli e all’organizzazione. Le stelle suggeriscono di prendervi cura anche della vostra salute.

Bilancia

Cari Bilancia, potrete contare su una settimana molto favorevole per i rapporti sociali. Cercate di superare le indecisioni che avete in questo periodo e di aprirvi a nuove opportunità, sia in ambito lavorativo sia su quello affettivo.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, le stelle indicano che siete dotati di grande energia e determinazione. Cercate di sfruttare questo slancio favorevole per risolvere questioni rimaste in sospeso da moltissimo tempo e migliorare la comunicazione con chi amate.

Sagittario

Cari Sagittario, state vivendo una settimana ricca di voglia di libertà e nuove esperienze sia professionali sia sentimentali. Cercate di equilibrare il vostro desiderio di avventura con una buona dose di prudenza.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, nel corso delle prossime ore sarete portati a riflettere e a pianificare con attenzione e prudenza il vostro futuro professionale e non solo. Cercate di non trascurare i vostri sentimenti e a dedicare tempo alle persone care che vi sono accanto da tempo.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 22 gennaio 2026), siete stimolati da idee innovative e dalla voglia di cambiamento in ambito lavorativo e non solo. Agite con metodo e un pizzico di diplomazia.

Pesci

Cari Pesci, avrete una settimana che sarà all’insegna dell’introspezione e della sensibilità. Prendetevi cura di voi stessi in primis e cercate serenità nelle relazioni più strette con le persone che vi sono intorno.