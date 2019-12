Oroscopo Branko oggi 22 dicembre 2019 | Previsioni del giorno, segno per segno

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 22 dicembre 2019? L’astrologo ha consultato le stelle per noi, e come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 22 dicembre 2019:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, l’oroscopo di oggi di Branko vi mette in guardia: è il momento di rialzare la testa in ogni ambito. Lavoro, carriera e fama contano molto per voi, basta trattenervi o tacere davanti a quello che non vi va più bene. Anzi, è proprio il momento di far conoscere a tutti le vostre idee. Belle notizie in arrivo in amore.

Toro

Cari Toro, sta per concludersi quello che per voi è stato un anno di transizione tra un passato troppo ingombrante e un futuro ancora troppo famoso. Arriveranno però finalmente cambiamenti importanti per voi, aprirete un nuovo capitolo della vostra vita e finalmente smetterete di guardarvi indietro. Abbiate fiducia nelle stelle. In questo giorno di solstizio d’inverno, qualche frizione in arrivo in famiglia.

Gemelli

Cari Gemelli, l’oroscopo di Branko annuncia piacevoli possibilità di guadagno. Entrate inattese che vi faranno concludere l’anno con il sorriso sulla faccia. Siete comunque soddisfatti di questo 2019, perché sentite che avete lavorato molto e bene, a prescindere dalle soddisfazioni che vi danno i vostri superiori. Continuate così, pensate sempre e solo a voi stessi.

Cancro

Cari Cancro, a volte sul lavoro vi sentite tremendamente soli, perché non riuscite a trovare nessuno che abbia il vostro stesso modo di vedere il mondo. Eppure, negli ultimi tempi, avete imparato a coesistere con questa cosa e i rapporti con i colleghi sono migliorati. Continuate così. Venere vi guarda in modo molto caliente: bei momenti in arrivo per voi.

Leone

Cari Leone, non è il momento migliore della vostra vita, ma ne siete consapevoli. Il Sole nel vostro segno non porta belle novità, vi tocca aspettare l’anno nuovo. In questa domenica 22 dicembre non spendete troppe energie in discussioni o attività particolari. Riposate e preservate la vostra salute.

Vergine

Cari Vergine, l’oroscopo di oggi di Branko vi consiglia di dedicare la vostra giornata soprattutto alla famiglia. Il Sole entra in Capricorno e vi regala momenti molto piacevoli con le persone a cui volete bene. Cercate di tenere a bada il vostro essere ansiosi in alcune situazioni e vedrete che la vostra giornata sarà a dir poco perfetta. Nel 2020 riuscirete anche a realizzare un vostro grande sogno.

Bilancia

Cari Bilancia, per voi è un mese di dicembre da passare tra mille problemi e difficoltà. Siete sommersi di responsabilità e stress e soprattutto sentite la mancanza, nella vostra vita, di una persona davvero importante e imprescindibile. In questa domenica, i vostri nervi a fior di pelle vi faranno andare un po’ contro tutti. Le stelle però vi consigliano di essere cauti nel rapporto con gli altri.

Scorpione

Cari Scorpione, l’oroscopo di Branko vi spinge ad avere meno freni. Se morite dalla voglia di dire a una persona quello che pensate di lei, fatelo senza problemi. Inutile sembrare sempre gentili ed educati, mentre al vostro interno covate rancore. Meglio sfogarsi e ricominciare da zero. In questa domenica stupirete tutti, persino una persona che diceva di amarvi ma non faceva altro che criticarvi…

Sagittario

Cari Sagittario, si chiude il mese del vostro compleanno con un cielo molto promettente. In questa domenica dovrete avere un po’ di cautela per la vostra salute fisica, ma per il resto potrete dedicarvi a tutto ciò che vi piace di più. Per chi di voi è single, forse l’attesa sta per finire: con il nuovo anno arriverà anche una nuova persona a farvi vacillare.

Capricorno

Cari Capricorno, state vivendo un momento davvero decisivo per la vostra vita. Avete avuto il coraggio di fare un grandissimo passo, che vi è però costato anche molte energie. Dunque, se in questa domenica avrete solo voglia di riposare e stare da soli, non preoccupatevi. Ci può stare. Provate a rilassarvi e circondatevi solo di persone che vi fanno davvero stare bene.

Acquario

Cari Acquario, l’oroscopo di oggi secondo Branko vi vede particolarmente irrequieti. Storicamente, siete sempre stati delle persone che non si adagiano, ma cercano sempre nuovi stimoli. Ma nell’ultimo periodo faticate davvero a rilassare la mente. Siate ambiziosi, ma senza pretendere troppo da voi. In amore invece va tutto a gonfie vele. E con Venere in transito, tutto si trasforma in un momento piccante.

Pesci

Cari Pesci, sono in arrivo per voi grandi miglioramenti. Il Sole entra in Sagittario e porta conseguenze importanti anche per il vostro segno. Concluderete il 2019 in bellezza, per quel che riguarda il successo lavorativo, mentre sarete ancora insoddisfatti in amore. Preparatevi, però, perché presto tornerete a sorridere anche da questo punto di vista.

