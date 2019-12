Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 22 dicembre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Anche oggi Paolo Fox, il numero uno degli astrologi, ha annunciato le previsioni del suo oroscopo, il più seguito e apprezzato in Italia. Le sue previsioni sono infatti considerate le più credibili e per questo quotidianamente sono tantissimi gli italiani che cercano l’oroscopo di Fox con le previsioni complete per il proprio segno.

Cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 22 dicembre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, l’oroscopo di Paolo Fox vi esorta a fare attenzione al portafogli, dovete pensare a delle spese mirate, evitate di finire sul lastrico per tentazioni. Non seguite l’impulso dello shopping sfrenato, date priorità alle incombenze del quotidiano. In amore state recuperando terreno, dedicatevi di più al partner anziché ai negozi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, l’oroscopo di oggi vi vede come il segno fortunato. Secondo Paolo Fox, dovreste dare più importanza all’amore, di recente trascurato a causa di altri pensieri certamente più ingombranti. Finalmente state ritrovando un equilibrio, cercate di raccogliere i cocci che avete disseminato lungo la strada e di recuperare con il partner.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la giornata inizia per il verso giusto, coltivate di più le amicizie, iniziatene delle nuove, insomma non ponetevi limiti nei rapporti interpersonali, super favoriti dalle stelle quest’oggi secondo Paolo Fox. C’è qualcuno che vorrebbe invece portare l’amicizia su un altro livello, se non siete convinti spiegate le vostre motivazioni con diplomazia senza spezzare cuori.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, l’oroscopo di oggi vi vede iniziare un’agognata fase di recupero, i pianeti non vi remano più contro e potete tirare un sospiro di sollievo. Da oggi la Luna è dalla vostra parte e vi darà una grossa mano in amore, regalandovi fascino. Organizzate più serate fuori, approfittate del Natale per stare insieme.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

ACQUARIO

Cari Acquario, l’oroscopo di oggi denota una certa pesantezza nel vostro modo di fare e di pensare, non è soltanto una stanchezza fisica, anche mentale. Per fortuna il futuro ha in serbo per voi alcune sorprese piacevoli, non prendetele sotto gamba.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Potrebbero interessarti Oroscopo Branko oggi, lunedì 23 dicembre 2019: le previsioni segno per segno Oroscopo di oggi lunedì 23 dicembre 2019: le previsioni delle stelle, segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 23 dicembre 2019

PESCI

Cari amici dei Pesci, l’oroscopo di Paolo Fox vede le stelle dalla vostra parte quest’oggi, rientrate tra i segni fortunati della giornata. Ascoltate il vostro istinto e prenderete la strada giusta. La fortuna si accorgerà di voi.

TUTTI GLI OROSCOPI

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 22 DICEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: scoprite nuove amicizie, circondatevi di persone positive, e se son rose in amore allora fioriranno.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE