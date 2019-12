Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 22 dicembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tantissimi italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 22 dicembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, secondo Paolo Fox questa sarà una giornata positiva, che pone le basi per una ricca fase che vi condurrà verso la risoluzione di tanti problemi a partire dal prossimo anno. Le stelle vi suggeriscono di lanciarvi in nuove esperienze, il cambiamento non potrà che farvi bene, se qualcosa non vi piace più non dovete continuare per inerzia, ritrovate il brio.

TORO

Cari Toro, quest’oggi sarete un tantino nervosi, le stelle vi vedono irascibili e stanchi. Dovreste staccare la spina, dedicarvi a voi stessi e al relax senza pensare a niente e a nessuno. Se non ci riuscite, quantomeno limitate i danni, evitate le discussioni corna contro corna, soprattutto per chi come voi è un Toro. Anche in amore si registra qualche tensione.

GEMELLI

Cari Gemelli, la giornata parte bene ma la serata concluderà al meglio qualche affare sentimentale. Avete puntato gli occhi sulla vostra preda, non vi resta che farvi coraggio e attaccare senza fare i timidi. Le stelle sono dalla vostra parte, organizzate qualcosa di speciale per fare colpo. Agli affari penserete domani.

CANCRO

Cari Cancro, questa sarà una giornata positiva secondo Paolo Fox. L’oroscopo di oggi vede Saturno ancora in opposizione e ciò rende il lavoro ancora più faticoso. Non vi piace avere troppe responsabilità, vorreste avere meno pesi sulla coscienza, talvolta questo è impossibile, soprattutto per chi è intenzionato a fare carriera. Da grandi poteri derivano grandi responsabilità, non vale soltanto per Spider-Man.

LEONE

Cari Leone, questa sarà una giornata mogia per voi, avvertite il nervosismo a fior di pelle, non è certo la vostra settimana. Per fortuna arriva il Natale in vostro soccorso, sarete meno antipatici con il prossimo. Fate attenzione ai rapporti interpersonali, fragili in questo periodo come il vostro equilibrio mentale. Non siete soddisfatti del lavoro, ma non dovete prendervela con chi non c’entra niente.

VERGINE

Cari Vergine, questa sarà una giornata positiva secondo Paolo Fox, anche grazie alla Luna che favorisce spostamenti e viaggi. Chi ha in programma di rientrare a casa per le vacanze di Natale potrà approfittare dell’influsso positivo delle stelle per farlo. Anche l’amore vi permette di respirare tranquilli, non ci sono crisi o urgenze all’orizzonte.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 22 DICEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: anche con Saturno contro, riuscirete a vedere il lato positivo delle cose. Preferite ammirare il bicchiere mezzo pieno anziché mezzo vuoto.

