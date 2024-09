Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 21 settembre 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 21 settembre2024:

Ariete

Cari Ariete, questo fine settimana potreste dimostrare una leadership eccezionale che vi aprirà nuove porte in ambito professionale. Avrete anche l’opportunità di riallacciare i rapporti con una persona cara.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, gestendo meglio le vostre emozioni, riuscirete a migliorare la salute e a ritrovare equilibrio. Potrebbe essere il momento giusto per iniziare un nuovo progetto.

Gemelli

Cari Gemelli, un conflitto inutile con un parente potrebbe creare tensioni familiari: evitate discussioni. Questo fine settimana è perfetto per pianificare una gita o un viaggio e passare del tempo piacevole con gli amici.

Cancro

Cari Cancro, alcuni piani relativi a un prestito potrebbero non andare come previsto, ma è fondamentale comunicare apertamente con il vostro partner.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 21 settembre 2024), con il supporto di un collega gentile, potreste scoprire una nuova opportunità di lavoro.

Vergine

Cari Vergine, preoccuparsi troppo per questioni familiari non farà altro che aumentare il vostro stress. Una possibile rottura sentimentale porterà emozioni contrastanti.

Bilancia

Cari Bilancia, investire in immobili potrebbe garantirvi una solida stabilità economica. Pianificate con attenzione un viaggio per ridurre al minimo lo stress.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, prendere una pausa dalla routine di allenamento vi aiuterà a ricaricare le energie. Se state per traslocare in una nuova casa, preparatevi a vivere l’entusiasmo di creare un nuovo ambiente.

Sagittario

Cari Sagittario, potreste riuscire a trovare l’incontro perfetto per un membro della vostra famiglia, portando armonia nelle relazioni.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, gestire i bambini potrebbe risultare impegnativo questo fine settimana di fine settembre. Le vostre doti di insegnamento saranno preziose.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 21 settembre 2024), fate uno sforzo per semplificare la vita del vostro partner rafforzerà il legame sentimentale.

Pesci

Cari Pesci, un cambiamento di carriera potrebbe non portare i risultati sperati: riflettete prima di agire. Se sentite il bisogno di staccare dalla routine, un viaggio potrebbe essere la soluzione perfetta per ricaricare le batterie.