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Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, sabato 21 marzo 2026: le previsioni segno per segno

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AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 21 marzo 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 21 marzo2026:

Ariete

Cari Ariete, Marte dona vigore, ma oggi meglio pensare prima di agire. Nel lavoro attenzione a non saltare passaggi importanti. In amore una parola in più può trasformare la giornata.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, giornata di stabilità. Nel lavoro un impegno comincia a dare frutti. In amore cercate momenti di intimità e dialogo sincero.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio stimola curiosità e nuove informazioni. Nel lavoro attenzione a non disperdere energie. In amore qualcuno richiede chiarezza e coerenza.

Cancro

Cari Cancro, la Luna favorisce introspezione. In amore emozioni intense e confidenze. Nel lavoro evitate conflitti inutili.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 21 marzo 2026), il Sole regala entusiasmo. Nel lavoro potete fare la differenza. In amore è il momento di dimostrare passione senza orgoglio.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
Vergine

Cari Vergine, Saturno porta disciplina e concentrazione. Nel lavoro riuscite a risolvere ciò che era rimasto in sospeso. In amore lasciate spazio alla leggerezza.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere favorisce armonia. In amore chiarimenti e dolcezza. Nel lavoro diplomazia efficace.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone aumenta intensità e intuizione. Nel lavoro strategie efficaci. In amore emozioni profonde.

Sagittario 

Cari Sagittario, Giove stimola cambiamenti positivi. Nel lavoro nuove opportunità. In amore spontaneità e sincerità.

Capricorno 

Cari amici dei Capricorno, Saturno rafforza determinazione. Nel lavoro progressi concreti. In amore più attenzione ai sentimenti altrui.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 21 marzo 2026), Urano porta novità. Nel lavoro creatività e soluzioni alternative. In amore più presenza.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno amplifica sensibilità. Nel lavoro intuizioni preziose. In amore giornata romantica e profonda.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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