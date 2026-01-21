Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 08:00
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, mercoledì 21 gennaio 2026: le previsioni segno per segno

Immagine di copertina
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 21 gennaio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 21 gennaio2026:

Ariete

Cari Ariete, la voglia di azione è forte, ma attenzione a non scivolare nell’impulsività. Momento ideale per prendere decisioni strategiche e non solo dettate dall’istinto.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la stabilità che cerchi si consolida, soprattutto in famiglia. Ottime prospettive economiche se investi con prudenza.

Gemelli

Cari Gemelli, settimana vivace, piena di contatti e incontri stimolanti. Ascolta più il cuore che la testa, soprattutto in amore.

Cancro

Cari Cancro, il cielo ti invita a guardare oltre le emozioni immediate. Non chiuderti in te stesso: l’empatia sarà la tua forza.

oroscopo branko

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 21 gennaio 2026), energia e creatività al massimo. Le stelle consigliano di osare, ma di mantenere equilibrio nei rapporti professionali.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
Vergine

Cari Vergine, pianificazione e metodo saranno premiati. Occhio alle discussioni inutili: scegli le battaglie importanti.

Bilancia

Cari Bilancia, l’armonia è a portata di mano, soprattutto nei rapporti affettivi. Lascia spazio a dialoghi sinceri.

Scorpione 

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, intuito e fascino personale aumentano. Momento propizio per decisioni importanti e per chiudere vecchi conti.

Sagittario

Cari Sagittario, il cielo favorisce viaggi, nuove conoscenze e riflessioni personali. Non farti frenare da dubbi improvvisi.

Capricorno 

Cari amici dei Capricorno, Venere ti porta concretezza in amore e relazioni consolidate. Sul lavoro, qualche rallentamento può essere trasformato in opportunità.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 21 gennaio 2026), la curiosità è la chiave. Idee innovative e nuove amicizie porteranno stimoli interessanti.

Pesci

Cari Pesci, grande sensibilità emotiva. Sogni e intuizioni guideranno scelte importanti: scrivi, medita e ascolta i messaggi del tuo cuore.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 21 gennaio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 21 gennaio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 21 gennaio 2026
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 21 gennaio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 21 gennaio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 21 gennaio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 21 gennaio 2026
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, martedì 20 gennaio 2026: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 20 gennaio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 20 gennaio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 20 gennaio 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 20 gennaio 2026
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, lunedì 19 gennaio 2026: le previsioni segno per segno
Ricerca