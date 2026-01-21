Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 21 gennaio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 21 gennaio2026:

Ariete

Cari Ariete, la voglia di azione è forte, ma attenzione a non scivolare nell’impulsività. Momento ideale per prendere decisioni strategiche e non solo dettate dall’istinto.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la stabilità che cerchi si consolida, soprattutto in famiglia. Ottime prospettive economiche se investi con prudenza.

Gemelli

Cari Gemelli, settimana vivace, piena di contatti e incontri stimolanti. Ascolta più il cuore che la testa, soprattutto in amore.

Cancro

Cari Cancro, il cielo ti invita a guardare oltre le emozioni immediate. Non chiuderti in te stesso: l’empatia sarà la tua forza.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 21 gennaio 2026), energia e creatività al massimo. Le stelle consigliano di osare, ma di mantenere equilibrio nei rapporti professionali.

Vergine

Cari Vergine, pianificazione e metodo saranno premiati. Occhio alle discussioni inutili: scegli le battaglie importanti.

Bilancia

Cari Bilancia, l’armonia è a portata di mano, soprattutto nei rapporti affettivi. Lascia spazio a dialoghi sinceri.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, intuito e fascino personale aumentano. Momento propizio per decisioni importanti e per chiudere vecchi conti.

Sagittario

Cari Sagittario, il cielo favorisce viaggi, nuove conoscenze e riflessioni personali. Non farti frenare da dubbi improvvisi.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Venere ti porta concretezza in amore e relazioni consolidate. Sul lavoro, qualche rallentamento può essere trasformato in opportunità.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 21 gennaio 2026), la curiosità è la chiave. Idee innovative e nuove amicizie porteranno stimoli interessanti.

Pesci

Cari Pesci, grande sensibilità emotiva. Sogni e intuizioni guideranno scelte importanti: scrivi, medita e ascolta i messaggi del tuo cuore.