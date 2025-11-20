Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 20 novembre 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 20 novembre2025:

Ariete

Cari Ariete, Marte ti spinge all’azione: senti il desiderio di muoverti, risolvere problemi e farti valere. Sul lavoro potresti ottenere piccoli successi grazie alla determinazione, ma evita di impuntarti troppo nelle discussioni. In amore, la giornata favorisce dialogo e chiarimenti: se ci sono tensioni, cerca un approccio diretto ma gentile.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la Luna ti invita a riflettere sul presente e sui progetti futuri. Attenzione alle finanze: qualche spesa imprevista potrebbe crearti disagio. In amore, chi è in coppia ritrova dolcezza, mentre i single potrebbero sentirsi attratti da persone nuove ma un po’ misteriose. Prenditi cura della tua energia: un po’ di relax aiuta a ritrovare equilibrio.

Gemelli

Cari Gemelli, giornata vivace e comunicativa. Sul lavoro, contatti e colloqui possono portare opportunità interessanti. In amore, il dialogo è fondamentale: chi è in coppia può risolvere malintesi, mentre i single hanno il fascino dalla loro parte. Evita dispersione di energie: scegli le cose più importanti da fare.

Cancro

Cari Cancro, sei molto sensibile e intuitivo. La famiglia e la casa saranno fonte di attenzione e cura. Sul lavoro, mantieni calma e diplomazia, specie se ci sono malintesi. In amore, è una giornata ideale per creare complicità e rafforzare legami. Cura il benessere fisico con piccoli gesti di attenzione personale.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 20 novembre 2025), la tua energia oggi è alta: sei pronto a metterti in mostra. Sul lavoro, iniziative e creatività saranno apprezzate. In amore, momenti di passione e dialogo intenso con il partner. I single possono attirare persone interessanti. Attenzione a non lasciare spazio a orgoglio o impulsività.

Vergine

Cari Vergine, giornata ideale per organizzare e pianificare. Sul lavoro, chiarire dettagli e sistemare pratiche porterà soddisfazioni. In amore, chi è in coppia ritrova armonia, i single possono sentirsi attratti da persone pratiche e stabili. Cura l’alimentazione e il sonno per affrontare al meglio la giornata.

Bilancia

Cari Bilancia, l’armonia è fondamentale. Sul lavoro, cerca equilibrio tra collaborazioni e decisioni personali. In amore, momenti dolci e rassicuranti: chi è in coppia ritrova sintonia, i single potrebbero fare incontri piacevoli ma delicati. La giornata favorisce riflessione e scelte ponderate.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, giornata intensa e passionale. Sul lavoro, l’intuito sarà la tua guida: proposte e decisioni importanti sono favorite. In amore, emozioni profonde: chi è in coppia vive momenti di grande complicità, i single possono essere attratti da situazioni intriganti. Gestisci lo stress con calma e attenzione.

Sagittario

Cari Sagittario, il cielo favorisce movimento e contatti. Sul lavoro, progetti e incontri possono portare risultati positivi. In amore, leggerezza e spontaneità: chi è in coppia vive momenti divertenti, i single avranno occasioni stimolanti. Mantieni l’entusiasmo ma senza eccessi.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, giornata concreta e pragmatica. Sul lavoro, impegno e disciplina porteranno riconoscimenti. In amore, chi è in coppia rafforza la stabilità, i single possono sentirsi più riservati o selettivi. Ottimo momento per concentrarti su obiettivi a lungo termine e pratici.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 20 novembre 2025), sei creativo e originale. Sul lavoro, nuove idee possono sorprendere e piacere ai tuoi superiori. In amore, autenticità e spontaneità favoriscono rapporti positivi: i single possono avere incontri interessanti. Evita dispersione di energie tra troppi progetti.

Pesci

Cari Pesci, giornata di sensibilità e intuizione. Sul lavoro, ascolta il tuo intuito: può guidarti verso decisioni vincenti. In amore, chi è in coppia ritrova dolcezza, i single possono attrarre persone interessanti. Cura il riposo e il benessere: l’energia emotiva oggi è intensa.