Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 20 marzo 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 20 marzo2026:

Ariete

Cari Ariete, la vostra energia è più controllata. Non agite subito, ma valutate. Nel lavoro questo vi aiuta a evitare errori. In amore una pausa di riflessione può chiarire molte cose.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la giornata vi chiede concretezza. Nel lavoro riuscite a portare avanti un progetto con pazienza. In amore cresce il bisogno di stabilità e sicurezza.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio porta dubbi ma anche intuizioni. Nel lavoro riflettete prima di prendere una decisione. In amore qualcuno potrebbe chiedervi chiarezza.

Cancro

Cari Cancro, la Luna vi rende profondi e sensibili. In amore vivete emozioni intense. Nel lavoro mantenete la calma anche se qualcosa vi disturba.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 20 marzo 2026), il Sole vi invita a brillare, ma con misura. Nel lavoro potete ottenere risultati importanti. In amore cercate di essere meno orgogliosi.

Vergine

Cari Vergine, giornata utile per sistemare ciò che è rimasto in sospeso. Nel lavoro siete precisi ed efficaci. In amore cercate più leggerezza.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere favorisce incontri e dialoghi. In amore è il momento giusto per chiarire. Nel lavoro trovate un equilibrio in una situazione delicata.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, siete osservatori silenziosi. Nel lavoro questo vi dà un vantaggio. In amore le emozioni sono profonde ma non sempre espresse.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove vi spinge verso il cambiamento. Nel lavoro una proposta merita attenzione. In amore cercate spontaneità.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Saturno vi rende solidi e determinati. Nel lavoro arrivano risultati. In amore però serve più apertura.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 20 marzo 2026), Urano porta idee nuove. Nel lavoro potete distinguervi. In amore una sorpresa cambia la giornata.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno amplifica l’intuito. Nel lavoro seguite le vostre sensazioni. In amore la giornata è dolce e profonda.