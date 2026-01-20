Icona app
Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, martedì 20 gennaio 2026: le previsioni segno per segno

di Giovanni Macchi
Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 20 gennaio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 20 gennaio2026:

Ariete

Cari Ariete, Marte in Gemelli ti spinge all’azione, ma la Luna in Pesci ti invita alla riflessione. Scegli con cura i tuoi interlocutori, soprattutto in amore: chi merita la tua attenzione sarà chi ti supporta davvero. Momento favorevole per iniziare un progetto creativo.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, stabilità e concretezza sono le parole chiave. La Luna in Acquario porta idee nuove, ma tu le devi filtrare con pragmatismo. In amore, Venere ti protegge: piccoli gesti possono rafforzare la coppia. Sul lavoro, attento agli investimenti: meglio ponderare prima di agire.

Gemelli

Cari Gemelli, il cielo ti rende brillante e socievole. Marte in Gemelli aumenta la tua capacità di comunicare e convincere. Settimana ottima per parlare di progetti, affari e collaborazioni. In amore, piccole tensioni possono nascere dalla tua impazienza: ascolta di più e parla di meno.

Cancro

Cari Cancro, settimana introspettiva: la Luna in Pesci amplifica le emozioni. Momento di trasformazione personale. In amore, evita gelosie inutili. Sul lavoro, opportunità inaspettate: non avere paura di proporre idee nuove.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 20 gennaio 2026), energia al top: Marte e il Sole ti rendono magnetico e audace. In amore, passione e vitalità saranno protagoniste. Sul lavoro, scegli di osare ma senza essere arrogante: il successo arriva a chi è equilibrato.

Vergine

Cari Vergine, settimana di ordine e metodo. La Luna ti invita a rivedere priorità e organizzazione. In amore, non soffermarti su piccoli difetti: guarda il quadro generale. Sul lavoro, opportunità legate a pianificazione e strategie: ottime prospettive per chi agisce con calma.

Bilancia

Cari Bilancia, armonia e bellezza guidano la tua settimana. Venere in Capricorno ti invita a relazioni sincere e concrete. Dialoghi aperti con chi ami porteranno serenità. Sul lavoro, collaborazioni importanti possono concretizzarsi: ascolta consigli ma segui il tuo istinto.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, intuito e fascino in crescita. Momento adatto a chiudere questioni aperte e dare nuove direzioni alla vita professionale. In amore, magnetico ma attento: alcune tensioni potrebbero nascere da malintesi. Medita e parla con calma.

Sagittario

Cari Sagittario, il cielo favorisce i viaggi e le scelte audaci. Luna e Marte portano curiosità e voglia di scoprire. In amore, apertura e sincerità rafforzano i legami. Sul lavoro, attenzione a dettagli pratici: entusiasmo sì, superficialità no.

Capricorno 

Cari amici dei Capricorno, Venere in Capricorno rafforza i rapporti consolidati. Ottime intuizioni sul lavoro: anche i rallentamenti diventano opportunità. Settimana ideale per pianificare azioni a lungo termine e curare salute e benessere.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 20 gennaio 2026), curiosità e innovazione guidano le tue giornate. Luna in Acquario ti porta idee brillanti e incontri stimolanti. In amore, apertura e leggerezza: evita tensioni inutili. Sul lavoro, favoriti contatti, collaborazioni e progetti fuori dal comune.

Pesci

Cari Pesci, grande sensibilità: ascolta sogni, intuizioni e segnali del cuore. La Luna in Pesci aumenta creatività e empatia. In amore, momento di dolcezza e comprensione. Sul lavoro, nuove opportunità si presentano: fidati dell’intuito e non avere fretta.

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Ricerca