Oroscopo Branko oggi 19 novembre 2019 | Previsioni del giorno, segno per segno

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 19 novembre 2019? L’astrologo ha consultato le stelle per noi, e come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 19 novembre 2019:

Ariete

Cari Ariete, con l’ingresso di Marte in Scorpione termina finalmente l’opposizione nei vostri confronti, con la Luna ultimo quarto in Leone che vi renderà più facile la giornata. Le questioni concrete, relative alla casa e alla gestione della vita quotidiana, sono in miglioramento. In amore dovete pensare, invece, a nuove strategie.

Toro

Cari Toro, una nuova giornata abbastanza faticosa, tutta in salita. Siete molto agitati, ma cercate di non darlo a vedere. Marte in Scorpione, insieme anche al passaggio della Luna in Leone, vanno a influenzare sia il vostro benessere fisico che quello mentale. Cercate di disintossicare un po’ il fisico, poi la mente starà meglio.

Gemelli

Cari Gemelli, c’è il passionale Marte che fa funzionare bene le cose sul lavoro, dove avete ottime possibilità di successo e di raggiungere qualche importante obiettivo. Quando vi impegnate è difficile che le cose non vadano bene. Meno bene vanno invece i rapporti personali o amorosi, con le relazioni di coppia che dovranno affrontare qualche piccola crisi.

Cancro

Cari Cancro, cercate di far partire bene la giornata, avvantaggiandovi su tutte le cose che dovete fare. Affari, lavoro, collaborazioni: Marte in Scorpione è un transito che ha delle influenze assolutamente positive su di voi, ma anche per chi vi sta intorno, vi vuole bene o vi ama. I single vedranno nuove occasioni per conoscere qualcuno. Passione fisica in arrivo.

TUTTI GLI OROSCOPI

Leone

Marte che passa in Scorpione per voi, cari Leone, è un transito faticoso per fisico e famiglia, con i rapporti sentimentali che dovranno per forza adattarsi a dei cambiamenti in arrivo, alla trasformazione delle emozioni, che diventano più forti e intense, oppure ci sarà una flessione.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Vergine

Con Marte che entra in aspetto diretto aumenta la passione con il partner, diventa bollente e travolgente. La posizione astrale del vostro segno è infatti nello Scorpione, il più sensuale dello zodiaco,dal quale potete solo imparare la vera ars amatoria. Ma ci sono anche Sole e Mercurio dalla vostra, che incentivano affari e finanze.

Bilancia

È rumoroso il passaggio di Marte nel vostro segno, che arriva a provocare un vero e proprio cedimento fisico e nervoso. D’altronde si tratta pur sempre del pianeta della guerra e voi avete ancora importanti battaglie da combattere. Cercate di fare il pieno di energie, perché vi serviranno nei prossimi giorni. Concedetevi del relax e non dimenticatevi dell’amore.

Scorpione

Marte è entrato nel vostro segno e ci resterà per un lungo tempo, fino al prossimo anno (3 gennaio). Dicembre sarà un mese fantastico per voi, con Giove e altri begli astri in Capricorno. C’è una buona occasione per la vostra crescita che arriverà senza farsi troppo riconoscere, quindi state con gli occhi aperti.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Sagittario

Marte in Scorpione, con il suo passaggio, nemmeno vi sfiora, ma vi invita a stare molto attenti alle vostre frequentazioni e alle persone che avete intorno: non tutte vogliono la vostra felicità. Andate a scovare i nemici nascosti, non per aggredirli, ma sapere chi sono e dove sono è molto importante.

Potrebbero interessarti Oroscopo di oggi martedì 19 novembre 2019: le previsioni delle stelle, segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 19 novembre 2019 Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 19 novembre 2019

Capricorno

Giornata che vi vede in grande miglioramento. Marte, il vostro nemico, lascia il cielo della Bilancia per passare in quello dello Scorpione, il segno della passione che propizia nuovi incontri sentimentali. Qualche novità in arrivo, con Nettuno in Toro che non si vedeva da decenni. È tempo di risposte a grandi interrogativi.

Acquario

Cari Acquario, la vostra lotta con Marte inizia ufficialmente oggi. Dalla Bilancia passa infatti in Scorpione e aiuta il vostro successo professionale. Si tratta di un pianeta che infonde energie, che vi aiuta a sbrigare faccende non piacevoli e faticose, che vi farà andare d’amore e d’accordo con i collaboratori solo se si dimostreranno validi e all’altezza delle vostre aspettative.

Pesci

Marte in Scorpione stimola i segni d’acqua, con voi Pesci che vi sentirete dopo tempo stimolati e gratificati. Troverete la soluzione più diplomatica per dirimere una controversia familiare e anche questo vi darà soddisfazione. L’amore ritorna, non splendido come un tempo ma ci prova.

TUTTI GLI OROSCOPI DI BRANKO

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci