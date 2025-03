Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 19 marzo 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 19 marzo2025:

Ariete

Cari Ariete, l’opposizione di Marte non giova alla vostra causa, anzi renderà più faticosa ogni cosa che farete. Venere vi renderà decisamente più adorabili e concilianti con il partner.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Marte continua ad assistervi e a proteggervi anche se dovrete fare i conti con una Luna capricciosa. Forse è l’aria di primavera che vi porta un po’ di stanchezza… Calma.

Gemelli

Cari Gemelli, la Luna piena potrebbe portare un po’ di fastidi a livello fisico. La sfera sociale sarà baciata dalle stelle e vi renderà pienamente disponibili e aperti a nuove amicizie e nuovi incontri.

Cancro

Cari Cancro, una discussione piuttosto accesa potrebbe avvelenarvi la giornata di oggi, 19 marzo. Cercate di non smarrire la bussola ed evitate brusche reazioni che potrebbero peggiorare la situazione. Cercate di capire bene quali sono gli obiettivi di carriera che volete raggiungere.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 19 marzo 2025), oltre ad avere il Sole favorevole avrete anche il supporto di Mercurio e Venere. Il fascino di una nuova impresa potrebbe stimolarvi parecchio.

Vergine

Cari Vergine, con la Primavera cesserà anche quella fase piuttosto critica a livello astrologico che vi ha resi un po’ tesi e nervosi. A trarne vantaggio sarà soprattutto la sfera lavorativa.

Bilancia

Cari Bilancia, state attraversando una fase caratterizzata da una certa inquietudine. Forse avete paura di qualche cambiamento e state cercando di ritardarlo.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, chi è alla ricerca di un nuovo impiego nel corso della settimana potrebbe ricevere delle buone notizie.

Sagittario

Cari Sagittario, qualcuno sta cercando di mettervi i bastoni tra le ruote cercando di mettere in discussione la vostra professionalità. Magari da una amicizia banale potrebbe nascere qualcosa di molto più profondo.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, per i nati sotto il vostro segno è un momento indubbiamente faticoso in cui, per raggiungere un obiettivo, dovrete affrontare parecchie insidie. Per risolvere una disputa nel lavoro dovrete fare leva sulle vostre capacità diplomatiche.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 19 marzo 2025), Plutone infiamma la vostra primavera e vi rende più passionali che mai. A volte è meglio fare buon viso a cattivo gioco piuttosto che entrare in conflitto con il mondo intero.

Pesci

Cari Pesci, questa Luna piena potrebbe portare delle tensioni nell’ambiente di lavoro o in ambito familiare. L’equinozio che si avvicina porterà ottime notizie soprattutto dal punto di vista finanziario.