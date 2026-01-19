Icona app
Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, lunedì 19 gennaio 2026: le previsioni segno per segno

Immagine di copertina
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 19 gennaio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 19 gennaio2026:

Ariete

Cari Ariete, giornata dinamica e frizzante. Possibili sorprese e piccoli imprevisti: affrontali con flessibilità. Amore: dialogo sincero con il partner risolve tensioni. Lavoro: nuove opportunità si affacciano, ma attenzione alle persone troppo persuasive.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, momento favorevole per la stabilità e la concretezza. Possibili buone notizie finanziarie o economiche. Amore: gesti di affetto concreti rafforzano la relazione. Lavoro: ottimo momento per contratti e accordi, sii chiaro nelle richieste. Salute: equilibrata, favoriti passeggiate all’aria aperta.

Gemelli

Cari Gemelli, comunicazione chiave: tutto ciò che dici potrebbe avere grandi effetti. Amore: incontri stimolanti, possibili chiarimenti sentimentali. Lavoro: buona capacità di adattamento alle novità. Salute: attenzione a stanchezza mentale, concediti pause.

Cancro

Cari Cancro, giorno dedicato alla famiglia e al benessere emotivo. Amore: dialogo sincero rafforza i legami. Lavoro: piccole sfide da affrontare con pazienza. Salute: momento favorevole per curare la mente e l’anima.

oroscopo branko

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 19 gennaio 2026), energia alta, voglia di protagonismo. Amore: passione in aumento, serata da ricordare. Lavoro: collaborazioni importanti, possibilità di leadership. Salute: energia positiva, ma attenzione all’alimentazione.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
Vergine

Cari Vergine, momento di ordine e pianificazione. Amore: piccoli gesti concreti migliorano l’armonia. Lavoro: attività strategiche favoriti, evita decisioni impulsive. Salute: bene, ma evita stress eccessivo.

Bilancia

Cari Bilancia, giornata di equilibrio e diplomazia. Amore: favoriti chiarimenti e dialogo aperto. Lavoro: ottime occasioni di mediazione, attento a chi non è sincero. Salute: equilibrio mente-corpo importante, favoriti yoga o meditazione.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, intensità emotiva in aumento. Amore: passione e attrazione forti. Lavoro: intuizioni e decisioni importanti, attenzione alle persone ambigue. Salute: energia buona, ma gestisci lo stress.

Sagittario

Cari Sagittario, giornata di avventura e slancio. Amore: possibilità di incontri stimolanti. Lavoro: nuove idee e progetti possono partire, sii pronto a cogliere l’opportunità. Salute: ottima energia, favoriti sport e attività all’aperto.

Capricorno 

Cari amici dei Capricorno, momento favorevole per decisioni concrete. Amore: equilibrio e dialogo portano armonia. Lavoro: consolidamento di progetti importanti. Salute: controlla piccoli acciacchi, mantieni ritmo regolare.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 19 gennaio 2026), creatività e intuizione in primo piano. Amore: conversazioni profonde stimolano la mente. Lavoro: nuove prospettive emergono, ma verifica ogni dettaglio. Salute: favoriti attività mentali e fisiche stimolanti.

Pesci

Cari Pesci, giorno di introspezione e sensibilità. Amore: momenti romantici e profondi. Lavoro: ascolta l’intuito, utile per scelte strategiche. Salute: momenti di relax e meditazione consigliati.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Immagine dell'autore
Ricerca