Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 19 febbraio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 19 febbraio2026:

Ariete

Cari Ariete, la Luna accende il tuo spirito combattivo. È una giornata in cui senti il bisogno di affermarti, di dire la tua senza filtri. Attenzione però alle parole: Marte ti rende diretto, ma qualcuno potrebbe fraintendere. In amore c’è passione, ma evita di trasformare un confronto in una sfida. Nel lavoro puoi ottenere una piccola vittoria personale.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, giornata di concretezza. I pianeti ti invitano a rallentare e a riflettere prima di agire. Ottimo momento per sistemare questioni economiche o familiari. In amore hai bisogno di rassicurazioni: chiedile senza orgoglio. Una notizia nel pomeriggio potrebbe sorprenderti positivamente.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio stimola incontri e telefonate. È una giornata vivace, piena di scambi interessanti. Attenzione solo alla dispersione: troppe idee rischiano di confonderti. In amore puoi chiarire un malinteso. Bene il lavoro creativo.

Cancro

Cari Cancro, la Luna ti rende più sensibile. Potresti sentirti nostalgico o pensieroso. È il momento giusto per ascoltare il cuore. In amore servono parole dolci. Nel lavoro evita tensioni con superiori: meglio rimandare discussioni importanti.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 19 febbraio 2026), il Sole illumina il tuo carisma. Giornata di forza e decisione. Puoi ottenere consensi e riconoscimenti. In amore torna il desiderio di stupire il partner. Se sei single, uno sguardo può accendere la serata.

Vergine

Cari Vergine, giornata organizzativa. Ti senti produttivo e lucido. È il momento ideale per risolvere una questione pratica rimasta in sospeso. In amore evita di analizzare tutto: lasciati andare un po’ di più.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere ti rende affascinante ma anche indeciso. Oggi potresti essere chiamato a fare una scelta. In amore chiarimenti importanti. Nel lavoro arriva una proposta da valutare con attenzione.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, giornata intensa. Marte ti dà energia e determinazione. È il momento di affrontare una questione che rimandi da tempo. In amore la passione è forte, ma evita gelosie inutili.

Sagittario

Cari Sagittario, desiderio di evasione. Se puoi, cambia ambiente anche solo per poche ore. In amore serve leggerezza. Nel lavoro non tutto procede come vuoi, ma la situazione è in evoluzione.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Saturno ti invita alla responsabilità. Giornata impegnativa ma produttiva. In amore dimostra con i fatti ciò che provi. Una soddisfazione personale ti rende più sereno in serata.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 19 febbraio 2026), giornata creativa. Idee brillanti, intuizioni improvvise. In amore cerca autenticità: non accettare compromessi che non ti rappresentano. Possibile incontro interessante.

Pesci

Cari Pesci, la Luna favorisce l’intuizione. Sei più romantico del solito. In amore puoi vivere un momento tenero. Nel lavoro fidati del tuo istinto, soprattutto nel pomeriggio.