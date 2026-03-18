Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 18 marzo 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 18 marzo2026:

Ariete

Cari Ariete, Marte vi dona energia e spirito d’iniziativa. Oggi potreste decidere di affrontare finalmente una questione rimasta in sospeso. Nel lavoro la determinazione non manca, ma attenzione a non bruciare le tappe. In amore la passione è forte, ma le parole devono essere scelte con attenzione.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere vi protegge e porta stabilità. È una giornata favorevole per parlare di progetti concreti e per consolidare un rapporto. In amore le coppie trovano serenità, mentre i single potrebbero sentirsi attratti da una persona rassicurante. Nel lavoro arriva una conferma attesa.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio rende la mente vivace. La giornata può portare incontri interessanti o conversazioni che cambiano prospettiva. Nel lavoro una notizia inattesa potrebbe aprire nuove possibilità. In amore però cercate maggiore chiarezza nei sentimenti.

Cancro

Cari Cancro, la Luna parla al vostro cuore. È una giornata intensa dal punto di vista emotivo. In amore le coppie possono rafforzare il legame attraverso un dialogo sincero. Nel lavoro cercate di non lasciarvi influenzare troppo dall’umore degli altri.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 18 marzo 2026), il Sole vi dona sicurezza e carisma. Oggi avete la possibilità di emergere e far valere le vostre capacità. Nel lavoro qualcuno potrebbe riconoscere il vostro impegno. In amore la passione cresce, ma cercate di evitare inutili prove di orgoglio.

Vergine

Cari Vergine, Saturno favorisce organizzazione e disciplina. È una giornata utile per sistemare questioni pratiche e portare avanti progetti rimasti in sospeso. In amore però cercate di essere più spontanei e meno critici.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere illumina i rapporti. È una giornata favorevole all’amore e alle relazioni. Le coppie ritrovano armonia, mentre i single possono vivere un incontro interessante. Nel lavoro la diplomazia sarà la vostra arma vincente.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone amplifica il vostro magnetismo. Oggi potreste percepire con chiarezza ciò che gli altri non dicono. Nel lavoro una vostra intuizione può rivelarsi decisiva. In amore le emozioni sono intense e profonde.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove vi invita a guardare lontano. La giornata porta il desiderio di nuove esperienze. Nel lavoro una proposta o un’idea può aprire prospettive interessanti. In amore cercate sincerità e spontaneità.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Saturno rafforza la vostra determinazione. È una giornata positiva per chi deve prendere decisioni importanti. Nel lavoro arrivano piccoli risultati concreti. In amore però cercate di essere più aperti con i sentimenti.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 18 marzo 2026), Urano porta cambiamenti improvvisi. Una conversazione o un incontro inatteso potrebbe modificare i vostri programmi. Nel lavoro seguite l’intuizione. In amore siete affascinanti ma imprevedibili.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno amplifica sensibilità e immaginazione. In amore è una giornata romantica e intensa. Nel lavoro una vostra idea creativa può portare risultati interessanti.