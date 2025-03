Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 18 marzo 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 18 marzo2025:

Ariete

Cari Ariete, il Sole nel vostro segno porta una ventata di energia positiva e rinnovamento. È il momento ideale per sfruttare nuove opportunità lavorative. In amore, l’entusiasmo è alle stelle, ma attenzione a non agire impulsivamente.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, procedere con calma e pazienza è la chiave del successo. Sul lavoro, piccoli passi vi avvicineranno agli obiettivi desiderati. In amore, potrebbe riapparire qualcuno dal passato, offrendo nuove possibilità.

Gemelli

Cari Gemelli, la giornata è caratterizzata da un forte dinamismo che può dare slancio agli impegni lavorativi della settimana. In amore, potrebbero sorgere piccole discussioni; cercate di evitare stress eccessivo.

Cancro

Cari Cancro, un periodo di riflessione; sul lavoro potreste affrontare alcune difficoltà, ma con la vostra intuizione riuscirete a superarle. In amore, dedicate tempo al relax e alla serenità con il partner.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 18 marzo 2025), l’entusiasmo è alle stelle; la voglia di primeggiare sul lavoro vi porterà grandi soddisfazioni nelle prossime ore.

Vergine

Cari Vergine, gli incontri sono favoriti, specialmente per i single in cerca dell’anima gemella. Sul lavoro, la stima di una persona influente potrebbe aprire nuove opportunità; non lasciatevele sfuggire.

Bilancia

Cari Bilancia, la giornata potrebbe portare agitazione, con la Luna e Marte che influenzano il vostro umore. Evitate decisioni impulsive e cercate di mantenere l’equilibrio nelle relazioni.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, le forze cosmiche stanno apportando cambiamenti significativi nella vostra vita, specialmente in amore. Siate aperti alle novità e pronti a voltare pagina.

Sagittario

Cari Sagittario, la settimana si apre con nuove opportunità lavorative; valutatele con attenzione. In amore, la comunicazione sarà fondamentale per evitare incomprensioni.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, la Luna potrebbe mettere alla prova la vostra pazienza. Dedicate il fine settimana al relax con amici e familiari, evitando situazioni stressanti.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 18 marzo 2025), un buon momento per riflettere sulle vostre priorità e pianificare il futuro. Sul lavoro, potrebbero presentarsi nuove sfide; affrontatele con creatività.

Pesci

Cari Pesci, la giornata richiede attenzione alle critiche; non lasciatevi scoraggiare e continuate per la vostra strada. In amore, prendetevi del tempo per voi stessi e per comprendere le vostre esigenze.