Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 18 giugno 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 18 giugno 2024:

Ariete

Cari Ariete, Mercurio dissonante non vi risparmierà momenti di tensione e di agitazione soprattutto in famiglia a causa di una divergenza di vedute.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la luna in opposizione non promette nulla di buono soprattutto a livello lavorativo. Non dovrete commettere l’errore di cadere nelle provocazioni.

Gemelli

Cari Gemelli, spesso avete la tendenza a criticare aspramente gli altri quando non fanno ciò che volete. In questo modo non fate altro che farvi nuovi nemici. Un po’ di umiltà non farebbe male…

Cancro

Cari Cancro, queste stelle vi invitano ad uscire dal vostro guscio a rimettervi in gioco, soprattutto per quanto riguarda l’amore.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 18 giugno 2024), la Luna in quadratura non vi giova, soprattutto dal punto di vista fisico. Ci sarà qualche piccolo problema a livello fisico a crearvi qualche grattacapo.

Vergine

Cari Vergine, con Luna, Venere e Mercurio in aspetto positivo, questa non potrà che essere una giornata molto fortunata per le persone della Vergine.

Bilancia

Cari Bilancia, in questo momento servirebbe avere maggiore senso pratico ed essere più concreti possibile, senza perdervi in mille fronzoli. Un po’ di sano realismo vi farebbe bene.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la Luna in aspetto positivo favorirà soprattutto le nuove storie d’amore. Marte in opposizione potrebbe seminare discordia in famiglia.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove in opposizione potrebbe creare qualche piccolo problema di natura burocratica o fiscale. Cercate di non scoraggiarvi, anche perchè si tratta di un periodo transitorio.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Venere e Mercurio in opposizione non deporrano sicuramente a vostro favore soprattutto per quanto riguarda le relazioni con gli altri.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 18 giugno 2024), la Luna in aspetto contrario potrebbe causare molta tensione sia nel privato sia nel lavoro. Calma…

Pesci

Cari Pesci, con Luna, Venere e Mercurio in aspetto favorevole, anche l’amore potrebbe rinascere o tornare a fare capolino nella vostra vita. Aprite il vostro cuore e non opponetevi ai cambiamenti positivi.