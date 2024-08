Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 18 agosto 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 18 agosto2024:

Ariete

Cari Ariete,Marte in Gemelli sarà una vera e propria benedizione per voi soprattutto per quanto riguarda l’amore e i sentimenti. Sarete più affascinanti che mai ma anche pieni di brio e di voglia di stupire. E magari ci riuscirete facilmente grazie alla vostra innata intraprendenza.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la Luna in Capricorno non farà altro che portare incontri molto interessanti a tutti i livelli. Magari molti contatti potrebbero rivelarsi molto interessanti per il vostro lavoro e per le vostre prospettive future. Se dovesse capitarvi una bella proposta, non avrebbe senso rifiutarla.

Gemelli

Cancro

Cari Cancro, Mercurio sosterrà i vostri affari e il commercio. E’ questo il momento di chiudere un accordo che da tempo viene rimandato. Non è più il caso di cincischiare perdendo del tempo prezioso con persone indecise o inconcludenti. La complicità di Venere vi regalerà belle soddisfazioni dal punto di vista economico.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 18 agosto 2024), Venere bacerà la vostra sfera sentimentale e vi renderà più irresistibili che mai. Avete una grande voglia di fare progressi e di conoscere persone nuove. La vita sentimentale, soprattutto nelle giovani coppie, sarà più appagante che mai e vi regalerà belle soddisfazioni.

Vergine

Cari Vergine, la Luna in Capricorno vi regalerà delle emozioni inaspettate. Molti di voi saranno travolti da una passione sconvolgente che magari potreste provare per una persona conosciuta da poco tempo. Cercate di non pensare alle delusioni passate e lasciatevi andare.

Bilancia

Cari Bilancia, la Luna in quadratura vi rende molto nervosi e irritabili. Siete tesi come una corda di violino e basta poco per mandarvi su tutte le furie. Magari nel lavoro sono nate delle incomprensioni che non vi sono andate a genio. Se avrete a che fare con qualcuno che proverà ad imporre le proprie ragioni, andrete in escandescenza.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la nuova posizione della Luna benedice gli ottimi affari. Soprattutto se avete in ballo una compravendita importante, adesso ci saranno tutte le condizioni per concluderla in modo soddisfacente. Periodo favorevole anche per chi sta cercando casa o per chi vuole traslocare.

Sagittario

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Giove in Gemelli vi consiglierà di adottare una certa accortezza soprattutto se volete fare un investimento importante. Meglio consultare un esperto piuttosto che fidarvi solo del vostro istinto. Magari sarebbe meglio azzardare meno e ripiegare su investimenti più sicuri ma magari meno profittevoli.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 18 agosto 2024), grazie a queste ottime stelle avrete buono gioco nella conclusione di un affare importante. Sono in arrivo anche delle soluzioni congeniali a problemi che si trascinano da tempo. Gli astri del periodo vi rendono particolarmente concreti ed efficaci. Chi sta cercando un prestito avrà molte chance di ottenerlo facilmente.

Pesci

Cari Pesci, sono in arrivo delle buone idee soprattutto per chi sta cercando lavoro o per chi vuole investire su sè stesso. Alcuni progetti che state seguendo da tempo vi appassioneranno parecchio. In amore ci sarà modo di recuperare o di ritrovare una certa armonia con gli altri.