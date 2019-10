Oroscopo Branko oggi 16 ottobre 2019 | Previsioni del giorno, segno per segno

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, 16 ottobre 2019? L’astrologo ha consultato le stelle per noi, e come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 16 ottobre 2019:

Ariete

Amici dell’Ariete, in questa giornata non sarete molto tranquilli. Marte in Bilancia vi rende davvero agguerriti, ma a fine giornata saranno più le frustrazioni che le soddisfazioni. Avete voglia di raggiungere in fretta i vostri obiettivi, ma ad esser precipitosi non si guadagna mai. La vostra creatività vi premia dal punto di vista finanziario, mentre in amore c’è ancora qualcosa da mettere a punto.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Branko vi annuncia una Venere in forte opposizione. Non aspettatevi niente di grande in amore, oggi. Ma non temete, anche perché avete dalla vostra parte il fascino e la capacità di essere teneri amanti. Non appena le stelle torneranno a sorridervi, voi tornerete a ballare. La Luna nel vostro segno vi porta buone notizie negli affari.

Gemelli

I nati sotto il segno dei Gemelli possono tornare a sorridere, perché la tempesta che ha raggiunto le loro mura domestiche ha finalmente finito di soffiare. Adesso c’è qualcosa da mettere a posto, qualcos’altro da aggiustare, ma il peggio è passato. Concentratevi sul partner: con il vostro ritrovato buon umore farete faville. Avrete anche belle occasioni di crescita professionale.

Cancro

Amici del Cancro, in questa giornata dovrete avere a che fare con parecchi rifiuti. Sembra che oggi si siano tutti messi d’accordo per farvi perdere le staffe, ma proprio per questo motivo le stelle vi consigliano di non mollare e non cedere alla frustrazione. Continuate a lottare, la vostra occasione arriverà: anche perché, per quel che riguarda gli affetti, le vostre stelle odierne rimangono benevole.

Leone

Amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi la Luna è pronta a tirarvi qualche scherzetto. State all’erta, ma cercate anche di rendere meno noiosa la vostra giornata. Sotto il profilo delle collaborazioni lavorative incontrerete qualche intoppo, soprattutto in quelle iniziate da poco. Passando all’amore, invece, chi di voi è single ha un po’ di nostalgia di una persona del passato. Pensateci bene prima di contattarla.

Vergine

Cari Vergine, oggi ciò che conta è essere veloci. Dovete essere bravi e scattanti per cogliere al volo alcune occasioni, che vi possono garantire soprattutto bei guadagni. Impegnatevi a fondo, anche perché la Luna in Toro è pronta e ben disposta a darvi una mano. Con queste stelle, potete anche tentare qualcosa che solo qualche giorno fa non avreste avuto neanche il coraggio di pensare. Osate.

Bilancia

Cari Bilancia, molti di voi oggi saranno rattristati dal tempo che passa. Secondo l’oroscopo di Branko, infatti, riceverete dei segnali preoccupanti dal vostro corpo, anche a causa della quadratura in Saturno. Che fare? Cercate entusiasmo nelle piccole cose, per riuscire a vedere il mondo nuovamente con ottimismo vi serve una botta di grinta.

Scorpione

Amici dello Scorpione, se siete sposati o vivete una relazione di lungo corso, state attenti alla Luna in congiunzione con Urano. Non è raro, infatti, che con questo quadro astrologico si possano vivere delle crisi, seppur brevi. State attenti e impegnatevi a dialogare senza dare in escandescenze. Cercate di sistemare tutto prima dell’arrivo di novembre, quando il quadro si potrebbe complicare.

Sagittario

Cari Sagittario, per voi si apre una giornata di grande vento in poppa per quel che riguarda il lavoro. Sarete più brillanti che mai e le soddisfazioni, non temete, arriveranno. Non sottovalutate neanche l’amore, visto che le stelle vi favoriscono anche in questo campo: siete insolitamente romantici, quindi sfruttate il momento. Passate con il partner momenti passionali e indimenticabili.

Capricorno

Amici del Capricorno, Marte transita pericolosamente nel vostro segno mettendo a repentaglio guadagni e lavoro. Dovrete lottare più duramente che mai per ottenere qualche successo personale, ma ne varrà la pena. Concentratevi e sarete vincitori. La Luna in Toro, in congiunzione con Urano, vi garantisce un po’ di fortuna in famiglia, soprattutto se avete già dei figli. Single, non guardatevi troppo lontano: l’amore è molto vicino a voi.

Acquario

Cari Acquario, l’oroscopo di Branko vi garantisce un’influenza positiva per tutto il resto della settimana grazie alla Luna che, insieme a Urano, transita in Toro facendo faville. Non è chiaro prevedere quali saranno i vantaggi per voi, ma guardate a ogni vostra attività con entusiasmo. Le soddisfazioni arriveranno. In alcune questioni, accettate i consigli degli amici.

Pesci

Amici dei Pesci, in questa giornata sono favorite le attività professionali. Dovete però cercare di togliervi qualche sfizio in fretta, perché già domani il quadro astrale cambierà, in peggio. La Luna promette però un po’ di fortuna in affari, ma anche in famiglia e in amore. Approfittatene per passare del tempo con il partner, che nonostante qualche incomprensione rimane l’unico punto fermo della vostra vita. Siate meno possessivi e gelosi.

